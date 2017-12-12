Гид по празднику: как Томск готовится встречать Новый год

12 декабря 2017 / Томский Обзор

Елки, катки, городки, праздники — Томск вовсю готовится встречать Новый год.

Что и как делается в городе в преддверии главного праздника года — в нашем обзоре.

Новогодние елки

В этом году во всех четырех районах Томска появится более 50 новогодних елок — где-то устанавливают живые или искусственные деревья, где-то украшают елку, растущую неподалеку.

Самая большая елка, высотой 24 метра, по традиции заняла свое место на площади Ново-Соборной. В этом году ее установили перед фонтаном, ближе к пр. Ленина. Три сотни звезд, светодиодные шары и гирлянды на главной елке города зажгутся 16 декабря в 16:00.

Живые и искусственные елки уже появились или появятся в ближайшее время в ледовых городках у ДНТ «Авангард», в Сквере студенческих отрядов (ул. Красноармейская, 122), по ул. Интернационалистов, 12 и пр. Ленина, 217, в парке отдыха «Белое озеро», на Набережной р. Ушайки, у центрального торгового дома по ул. Красноармейская, у здания Фрунзенского рынка по пр. Комсомольский. Впервые в этом году елку установили в Буфф-саду, на очереди — площадь Батенькова. А ледовый городок «Дивный град» по пр. Мира, 36 этой зимой будет украшать ель изо льда.

Праздничные новогодние деревья, украшенные иллюминацией, появятся и во дворах Томска, и на присоединенных территориях — в с. Дзержинское, Тимирязевское, д. Лоскутово и на центральной площади пос. Светлый.

Подробная карта новогодних елок Томска — на Афише.

Праздничная иллюминация

Новогодняя иллюминация Томска этой зимой получила пополнение. Новые элементы появились в двух местах. На проспекте Кирова установили 14 перетяг и 33 консоли на опорах; новыми цветами в этом году засияет и Пушкинская развязка — здесь, в общей сложности, установили 100 консолей. Создавать праздничное настроение на Кирова и Пушкина будут фигуры матрешек и снеговиков, играющих на трубе, контрабасе и гитаре.

Праздничное световое оборудование установлено на проспектах Ленина, Комсомольском, Кирова, Фрунзе, Мира, улицах Красноармейской, Яковлева, Пушкина, Дальне-Ключевской, Нахимова, Елизаровых, Кузнечном взвозе, переулке 1905 года и на Иркутском тракте. По традиции оформлены и въезды в город по улицам Богашевский тракт и Московский тракт, засияет к Новому году и Коммунальный мост. А еще этой зимой город украшают 14 светодиодных фонтанов. Самым большим стал фонтан на площади Ново-Соборной под названием «Солнечный» цветок». Его диаметр составляет 9, 1 м, высота — 6, 1 м. Фонтан будет работать в 11 световых режимах, среди которых есть постепенное зажигание, горение в статическом режиме, переливающиеся цвета и другие.

Подрядчик уже провел тестовое включение иллюминации, по всему городу она заработает 16 декабря. Ночью освещение объектов будет отключено с полуночи до 6 утра, за исключением 1 и 7 января — в эти дни иллюминация будет работать круглосуточно.

Праздники на Ново-Cоборной и в районах города

Предновогодние мероприятия в городе стартовали еще в ноябре и продолжатся до новогодней ночи. В роли центральной площадки выступает площадь Ново-Соборная — здесь в течение всего декабря пройдут бесплатные пешеходные экскурсии, развлекательные программы для детей и родителей, дискотеки, фестиваль ледовой скульптуры «Хрустальный Томск» и многое другое.

В эту субботу, 16 декабря, с 16:00 до 18:00 на Ново-Соборной состоится праздник «Елка-2018. Зажигай!» — мэр Томска Иван Кляйн откроет главную городскую елку, ледовый городок и каток в переулке Томском под «звездным небом». Также в этот день пройдет торжественная церемония награждения победителей «Хрустального Томска». А еще гостям праздника покажут лучшие поздравительные видеоролики, которые снимут сами томичи. Открытый городской конкурс уже стартовал, принять участие может любой желающий.

Городской новогодний фейерверк также состоится на центральной площади города — в ночь с 31 декабря на 1 января, в 1.00.

Полный список праздничных мероприятий на Ново-Соборной — на Афише.

Огромное количество мероприятий, приуроченных к Новому году, пройдет в течение декабря на открытых площадках города, на базе библиотек, музеев, культурно-досуговых, спортивных и образовательных учреждений Томска.

В районах города с 15–19 декабря будут работать шесть сезонных ярмарок: в Октябрьском районе — на ул. Б. Куна, 20 и ул. Белозерской, 13 (с 15 декабря по 1 марта, с 09:00 до 19:00; в Ленинском районе — на пр. Ленина, 217, ТЦ «Мегаполис» (с 19 декабря по 10 января, в будние дни с 13:00 до 19:00, в выходные с 10:00 до 19:00); в Советском районе — на пл. Ново-Соборной (с 16 декабря по 1 февраля); в Кировском районе — на территории рынка «Нахимовский», ул. Нахимова, 8, стр. 2 (с 15 декабря), в Сквере студотрядов, ул. Красноармейская, 122.

Кроме того, с 23 декабря по 8 января в троллейбусах и трамваях города пройдет поздравительная акция «Новогодний десант Деда Мороза».

Полный список праздничных мероприятий в районах Томска на Афише.

Фестиваль «Хрустальный Томск»

Четвертый по счету фестиваль «Хрустальный Томск» уже стартовал и в течение недели команды-участники будут работать над созданием ледовых композиций на площади Ново-Соборной.

В прошлом году «Хрустальный Томск» был приурочен к Году российского кино и посвящён 110-летию Александра Роу. Темой для фантазии ледовых мастеров стали образы и сюжеты фильмов-сказок известного режиссера. В этом году главной темой станет экология.

Приглашения показать свое мастерство в создании ледовых композиций получили более трехсот скульпторов со всего мира — Казахстана, Франции, Японии, Финляндии, Германии, Китая, Белоруссии, Сербии и Канады. В итоге в финал вышли 20 команд, 7 из которых — зарубежные. Им и предстоит украсить Ново-Соборную.

«Тематика фестиваля выбрана неслучайно, мы завершаем Год экологии в России. Наша природа настолько богата, что мастера могут творить в полную силу. В этом году мы расширили для них площадку: новые скульптуры от ледовых мастеров со всей России и из-за рубежа появятся не только вдоль пр. Ленина, но и на аллее, ведущей от фонтана к ул. Советская. Кто бы ни стал в этом году победителем фестиваля, в выигрыше, прежде всего томичи — проекты, подобные „Хрустальному Томску“, способны украсить любой город мира», — отметил мэр Томска Иван Кляйн.

Кто стал лучшим по итогам фестиваля «Хрустальный Томск» — 2017 мы узнаем 16 декабря во время праздника «Елка-2018. Зажигай!»

Ледовые городки

В городе полным ходом идет строительство ледовых городков с декоративными фигурами, горками и лабиринтами.

В Октябрьском районе городки откроются на Белом озере и на площади у дворца творчества «Авангард». Также ледовые горки и лабиринты появятся в микрорайоне Солнечный и в поселке Светлом. В Ленинском районе появятся три ледовых городка: «Зимний сад» на ул. Интернационалистов, 12, «Зимние пейзажи», на пр. Ленина, 217 и «Дивный град» на пр. Мира, 36.

Уже открыт для посещения ледовый городок в Городском саду, оформленный по мотивам сказки «Щелкунчик». В центре площадки залит каток с прокатом, по соседству с ним — ледяная горка для малышей, ледяная чаша и горка «Великан» для взрослых, оформленная в стиле кукольного домика. К концу недели будет готов ледовый городок на Ново-Соборной — вокруг светодиодного фонтана мастера создают семь ледовых фигур животных и птиц Сибири. Со стороны пер. Спортивный появится большая ледяная горка с высотой посадочной площадки три метра.

В Кировском районе с середины декабря начнут работу два ледовых городка, оформленные по мотивам сказки «Морозко». В конце ноябре началось строительство городка в Сквере студотрядов (Красноармейская, 122). В Буфф-саду установлена искусственная ель высотой 9 метров, на завершающей стадии находится подготовка ледяной горки на склоне. В ближайшие дни подрядчик администрации Кировского района приступит к выравниванию и заливке ската. Оба городка будут работать до 1 февраля.

Подробная карта ледовых городков Томска — на Афише.

Катки и лыжные базы

Этой зимой в Томске будут работать 25 катков в разных районах города. По поручению мэра Томска Ивана Кляйна, в нынешнем году почти все катки будут бесплатными для посетителей со своими коньками.

Большой каток площадью 1000 кв. метров в этом году впервые по распоряжению мэра разместится не на площади Ново-Соборной, а на прилежащей территории переулка Томский. При помощи световых нитей над катком обещают создать иллюминацию в виде звездного неба. Вход на ледовую площадку будет бесплатным, желающие смогут взять коньки в пункте проката.

Готовится к открытию каток «Университетский» на Мавлюкеевском озере у общежития Томского госуниверситета «Парус» (пер. Буяновский, 3а). Еще накануне прошлого сезона ТГУ закупил более 300 пар коньков и оборудовал теплые раздевалки. Также предусмотрена продажа горячих напитков, а все катающиеся могут свободно посетить жилой комплекс «Парус» ТГУ, зайти в студенческое кафе и в туалет.

Томские катки и хоккейные коробки будут открыты для всех желающих и в будни, и в выходные. Стоимость проката варьируется от 50–80 рублей/час до 100 рублей/час для детей и от 70 до 150 рублей/час для взрослых.

Подробная карта катков Томска — на Афише.

Также этой зимой для томичей открыты восемь лыжных баз, где можно показаться на горных и беговых лыжах, сноубордах и «бубликах». В Октябрьском районе это база на стадионе «Кедр» (ул. Высоцкого, 7) и «Черемушки» (Иркутский тракт, 15); в Ленинском районе — лыжная база «Сосновый бор» (ул. Кутузова, 1б); в Советском районе база «Метелица» (ул. Королева, 13) и горнолыжный парк спорта и отдыха (ул. Королева, 19); в Кировском районе — лыжная база на стадионе «Буревестник» (ул. 19-й Гв. Дивизии, 13) и на стадионе с. Тимирязево (ул. Комсомольская, 1В). Вход со своими лыжами — бесплатный, стоимость проката беговых лыж для детей составит 60–100 руб/час, для взрослых — 100–150 руб/час.

Иван Кляйн Мэр Томска Как город встретит один из самых ожидаемых, добрых и семейных праздников, зависит, конечно, от нас с вами. И городская администрация, и администрации районов делают все возможное, чтобы этот праздник запомнился всем томичам. Готовятся праздничные площадки, катки, горки и ледовые городки, обширная программа мероприятий. Для нас очень важно создать томичам праздничное настроение, ожидание чуда, которое мы все испытываем в канун новогодних и рождественских праздников.

Фото: Мария Аникина, Данила Шостак, Владимир Дударев, Анна Лаас

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