Гид по спектаклям современного танца: шок, неприятие и стул

19 января 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Спектакли современного танца — направление пока мало знакомое Томску. В то же время в Новосибирске на «Рождественском фестивале искусств» такие постановки собирали в минувшем декабре полные залы.

Чем особенен современный танец, когда речь идет о спектаклях, чего ждать и как его смотреть? Об этом участники фестиваля рассказали культурному обозревателю «Томского Обзора» Марии Симоновой.

Современный танец может шокировать

В спектаклях современного танца нужно быть готовым ко всему. Он удивляет. Участники постановки могут вести невербальный диалог с роботами на мультимедийном экране, танцевать, облачившись в костюмы зверюшек-ростовых кукол. Или быть вовсе не танцорами — как пиар-менеджер танцевальной компании (как раз об этом мы рассказывали недавно), ставшая одновременно героиней и исполнителем спектакля.

Артисты могут попросить зал найти в своих телефонах и включить то, что найдется по запросу «звуки дикой природы», в результате смартфоны публики помогут создать аудиосопровождение для спектакля.

Или, напротив, постановка может проходить в полной тишине, как это было в совместном спектакле театра «Диалог Данс» и итальянской компании cie Zerogrammi «Punto di Fuga» на фестивале в Новосибирске. На одном из показов несколько зрителей не оценили нестандартность работы, начали громко возмущаться на весь зал, а потом и вовсе сбежали. Так что да, нередко современный танец может шокировать публику своей необычностью.

Современный танец необязательно понимать

Современный танец сложно объяснять — рациональный подход здесь не очень работает, это чаще эмоциональный опыт для зрителя. Причем неважно, сколько этому зрителю лет, главное, чтобы он постарался открыться для нового опыта.

— Современный танец необязательно понимать, его очень сложно объяснить словами. Как вы его чувствуете — это ваш личный опыт. Каждый зритель сам выбирает, какой спектакль, направление ему ближе. Не нужно специальной подготовки для просмотра спектакля современной хореографии, — уверен Александр Шуйский, артист театра «Балет Москва». — Лучше всего пойти в театр с открытым разумом, без определенных ожиданий, чтобы потом не жаловаться: «Я ждал этого, а вы сделали то, и мне не понравилось!». Стоит прийти, увидеть, что происходит на сцене, переварить это и вынести что-то для себя. Если мы идем с определенным ожиданием, обычно оно не оправдывается, и мы сами у себя отнимаем то впечатление, которое могли бы получить.

— В Москве на спектакли современного танца обычно ходят молодые люди, от 25 до 35 лет, а в регионах, на гастролях другая публика, — говорит Татьяна Бабина, исполнительный директор театра «Балет Москва». — Но у современного танца нет возрастного ограничения. Если зритель не видел ничего из этого направления, он просто смотрит на сцену.

На сцене, вероятно, появится стул

Стулья играют важную роль в спектаклях современного танца. У этого «штампа» есть прагматическое объяснение. Современный танец небогат, бюджеты на многие спектакли очень ограничены, поэтому и используют доступный реквизит, стулья.

Правда, стул стулу рознь, иногда артистам приходится возить такой банальный, казалось бы, предмет по всей стране. Например, в постановке компании «Диалог Данс» «The Marusya» два одинаковых стула — черный и белый. Оказалось, что проще взять их из родной Костромы, чем искать на гастролях и фестивалях. Два стула одной формы, но разного цвета не везде обнаружишь. Вот артисты и разбирают стулья перед поездкой, чтобы взять их с собой в самолет.

Больше драмы

Вопреки распространенному заблуждению, современный танец гораздо ближе к драматическому театру, нежели, например, к классическому балету.

— В современном танце красота более человеческая. Он ближе к драматическому театру — у зрителя есть возможность увидеть на сцене человека. Это может быть красиво, хотя и не так нарративно, как в классическом балете. Но в балете узкие рамки. Мы знаем, какими могут быть герои, как они должны выглядеть, какая будет сюжетная линия и костюмы, эту эстетику проще воспринимать, — считает Татьяна Бабина. — Сейчас много артистов, которые танцуют и танцоров, играющих в театре. Многие труппы работают с телесностью, и делают это хорошо. Искусство становится синтетическим. Увидеть грань между классическим и танцевальным спектаклем часто может только профессионал.

Зачем аудиалам визуальные постановки

Аудиалам спектакли современного танца могут быть интересны — далеко не все работы озвучиваются шумом или загадочными звуками, есть и вполне классическое музыкальное сопровождение:

— Мы для театра «Балет Москва» всегда создаем уникальные вещи, в том числе приглашаем композиторов, они специально пишут для наших постановок музыку, часто участвуют в наших проектах и диджеи, — рассказывает Татьяна Бабина. — Звуки, музыка — такая же важная часть спектакля, как пластика, свет, декорация, костюмы. Так что для любителя музыки любой спектакль театра «Балет Москва» может быть интересным.

Длиннее, чем в балете

В современном танце можно увидеть на сцене не только юных танцовщиков, но и зрелых, опытных мастеров. Жизнь в профессии здесь длиннее, чем в классическом балете.

— У каждого хореографа свой подход к технике, — уверен Александр Шуйский. — В современном танце очень важен опыт. Чем опытнее артист, тем ему проще, тем больше он может на сцене. Хотя, конечно, бывают и сложные технические трюки.

— Современный танец более, чем классический, открыт для возрастных танцовщиков, — думает Ольга Тимошенко, артистка театра «Балет Москва». — В нем ценятся не только силы и энергия, которых обычно больше у молодых, но и индивидуальность. У нас в труппе есть возрастные артисты, и они часто дают фору молодым. Современный танец активно работает с анатомичностью, телесностью, дыханием. Его техники направлены на поиск единения сознания и тела, о чем в классическом балете обычно не думают. Так что шансов «дожить» на сцене до 40 в нашем направлении больше. Правда, пока все это предположения — в России еще не сформировалось поколение совсем возрастных танцовщиков, современный танец развивается в нашей стране только с начала 90-х.

Что в тренде?

Что в современном танце сегодня считается по-настоящему актуальным?

— Сегодня много работают с урбанистическими ритуалами. Жители мегаполиса пытаются понять, что такое ритуальность и телесность с точки зрения горожанина. Много массовых историй и протяженных во времени — например, когда люди собираются на площади и 10 часов что-то делают. Или был концепт станцевать все движения. Французский концептуалист Борис Шармац делал такую работу, у него была идея: после того, как ты станцуешь движение, оно исчезнет. Ты можешь все станцевать и распрощаться с ними, — полагает хореограф, преподаватель, перформер Александр Андрияшкин.

Хотя и отмечает — само понятие «тренд» это «капиталистическая выдумка, нужная для хороших продаж»:

— Есть современный танец, ведущий буржуазную тему, в нем есть «тренды», и есть современный танец — как практика осмысление реальности через движение, через композицию. Одни люди больше работают с академизмом из эстетических представлений, другие обращаются к повседневным действиям, движениям и обобщает их. Танцора классического балета всегда легко узнать, а по тому, кто занимается современным танцем, это может быть в обычной жизни не видно.

Кого стоит смотреть в современном танце?

Есть признанные международные звезды этого жанра, например, les ballets C de la B и Ален Платель, Анна Тереза-Де Кеерсмакер, Сиди Ларби Шеркауи и многие другие:

— Думаю, с этим все также, как с музыкой. В интернете легко найти множество записей и можно доверять своему интересу, вкусу. Мне лично очень нравится британский физический театр DV8, а в России «Балет Москва» делает интересные вещи. В целом английская и бельгийская школы сильны театром и танцем, а Голландия более академичная, Германия более концептуальна. Но, конечно, это условное деление, — говорит Александр Андрияшкин.

Современный танец развивается не только в столице

Один из самых известных нестоличных — городской театр из Екатеринбурга «Провинциальные танцы». Там современным танцем занимаются профессионально аж с 1990 года, четырежды получили «Золотую маску». Но в таком крупном городе с обилием культурных проектов интересом к современному искусству не удивишь.

Неожиданнее выглядит история театра современного танца из «рабочего» Челябинска. Ему 25 лет, и его спектакли дважды получали «Золотую маску».

Независимая компания «Диалог Данс» появилась в консервативной Костроме в 2002 году, и теперь в этом городе все больше поклонников танца. За впечатлениями сюда едут зрители из Москвы, Ярославля и других городов. Организовывает компания Международный фестиваль дуэтов современного танца «Диверсия». Они же 9 лет назад создали резиденцию на арт-площадке СТАНЦИЯ для хореографов, режиссеров и артистов из любого города — там можно провести творческую лабораторию и создать интересную работу. Как раз сейчас идет очередной прием заявок — поучаствовать в конкурсе, предложив свой проект, могут и томичи.

Текст: Мария Симонова

Иллюстрация: Томский Обзор

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