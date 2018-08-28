Интенсивный путь. Главные слагаемые лесного хозяйства Томской области

28 августа 2018 / Партнерский материал / Фото: Владимир Дударев

Рассказываем о том, что происходит сейчас в лесной отрасли Томской области в фактах, цифрах и разъяснениях специалистов.

Сколько леса в Томской области?

Площадь земель лесного фонда — 28,8 млн га Фото: Владимир Дударев

Более 60% территории Томской области покрыто лесами. В абсолютных цифрах — почти 190 тысяч км2 или 19 млн гектаров. Это много. Как Венгрия и Португалия вместе взятые, не самые маленькие страны Европы.

Площадь территории Томской области — 31,4 млн га

Площадь земель лесного фонда — 28,8 млн га, 91,5% от общей площади территории Томской области

Расчетная лесосека (возможный ежегодный объем заготовки древесины) — 38,6 млн м3

Распределение площади лесов по преобладающим породам: береза — 35,8%, сосна — 28,8%, кедр — 19%, осина — 9,9%, другие хвойные — 5,7%, другие лиственные — 0,8%.

4 722 403,4 га или около четверти всех лесов передано в аренду для заготовки древесины предприятиям-лесопользователям. Таких предприятий в области насчитывается 187. Большинство относятся к малому и среднему бизнесу — то есть, в каждом работает не более 250 человек.

Восемь лесопользователей являются гражданами или организациями КНР, зарегистрированными на территории Российской Федерации. Ими арендовано 1 110,3 тыс. га или 23% от общей площади лесных участков, на которых ведется заготовка древесины.

Доход от лесного хозяйства Томской области ежегодно увеличивается. В 2017 году он превысил запланированный объем на 112 млн руб., а уровень 2016 года — на 145,2 млн рублей; налоговые поступления в консолидированный бюджет Томской области составили 385,4 млн рублей. Это несмотря на то, что план по сбору платежей за использование лесов в федеральный бюджет также растет.

Лес в Томской области Фото: пресс-служба Администрации Томской области

Доходы становятся выше не потому, что лес стали больше рубить. Наоборот, в 2017 году было вырублено почти в два раза меньше зеленых насаждений, чем в 2015-м, а леса заготовлено больше. Дело в нацеленности на переработку древесины, а не на ее экспорт.

За последние годы Томская область перестала вывозить круглый лес. Весь объем идет в переработку, в результате выросло производство пиломатериалов, плит ДСП и МДФ. Если смотреть в цифрах, то прирост производства продукции лесопромышленного комплекса в 2017 году составил 116,5% к аналогичному периоду прошлого года.

Сергей Жвачкин Губернатор Томской области Лес — главное природное богатство Томской области. Две трети площади нашего региона занимает первозданная тайга. Вдумайтесь — по запасам древесины наша область на восьмом месте в России. Благодаря развесистым кедрам, соснам, осинам и березам, у нас с вами хорошая экологическая обстановка, а на столах всегда наши сибирские деликатесы — грибочки, ягода, кедровый орех. Лес даёт работу тысячам человек. Мы многое сделали для того, чтобы лесное хозяйство из депрессивной, полукриминальной сферы превратилось в полноценную отрасль экономики.

Лесной кластер: кооперация и развитие

Работает лесозаготовительный комбайн Фото: пресс-служба Администрации Томской области

В марте 2017 года в регионе был создан Лесопромышленный кластер, объединивший крупные и мелкие предприятия, научно-образовательные центры. Его задача — дать отрасли возможность более интенсивно развиваться. Сейчас в реестре кластера 25 участников, от лесопользователей до учреждений образования.

— Для развития отрасли с одного куба заготовленной древесины необходимо получать максимальный объем продукции. Нужна глубокая комплексная переработка древесины и древесных отходов, — говорит председатель комитета лесопромышленного комплекса Департамента лесного хозяйства Олег Буньков. — Предприятия, которые осуществляют лесозаготовку, могут перерабатывать только качественную древесину, так называемый «пиловочник»: пиломатериал, погонажные изделия и так далее. Остается большой объем низкотоварной древесины и древесных отходов. Лесопильные предприятия будут поставлять свои отходы на крупные или мелкие перерабатывающие предприятия. А там они пойдут на производство различных товаров: от плит МДФ до палочек для мороженого.

Предполагается, что в рамках кластера будет перерабатываться вся заготовленная древесина: и горбыль, и тонкомеры, и опилки, и даже хвоя — одно из предприятий кластера, «Солагифт», производит из нее биологически-активные субстанции. В этом состоит одна из задач кооперации предприятий — выстраивать технологические цепочки по производству готовой продукции. А если какого-то звена недостает — оно может быть создано.

— У нас на сегодняшний день насчитывается 11 точек в разных районах Томской области, где будет запущено производство на основе отходов лесной промышленности, — рассказывает Олег Буньков. — Это как дополнительные технологические линии на действующих предприятиях, так и совершенно новые организации. Например, одно из таких предприятий начнет производить древесно-угольные брикеты для приготовления пищи на огне. На такие брикеты уже сейчас большой спрос среди владельцев кафе и ресторанов.

Также специалисты департамента лесного хозяйства помогают предпринимателям находить рынки сбыта и каналы поставок.

Образовательные учреждения тоже входят в кластер. Они решают кадровую проблему игроков отрасли, обучая молодых специалистов по заявкам предприятий и запускают программы переподготовки сотрудников для работы на новом оборудовании.

Ключевые предприятия лесного кластера

В ноябре 2016 года «Томлесдрев» открыл новый завод ДСП мощностью 350 тысяч кубометров плиты в год Фото: пресс-служба Администрации Томской области

Один из крупнейших производителей ламинированной древесностружечной плиты в Сибири. Количество сотрудников — более 2 тыс. человек.

В структуре комплекса несколько лесозаготовительных предприятий с годовым объемом лесозаготовок свыше 500 тыс. м3, два завода по производству ДСП мощностью около 600 тысяч м3 в год, цех ламинирования, цех импрегнирования бумаги, цеха по производству погонажных изделий, палет.

Крупный лесоперерабатывающий комбинат, входит в четверку крупнейших российских производителей плит МДФ. Выполняет весь технологический цикл глубокой переработки древесного сырья — от заготовки древесины собственными лесозаготовительными комплексами до выпуска и реализации плит МДФ. Реализует продукцию во все регионы России, а также в страны ближнего зарубежья и Иран.

Объем производства — 300 000 м3 в год. Выручка от реализации — 3560 млн руб. в год. Создано 950 рабочих мест.

Сейчас предприятие рассматривает возможности реализации проекта по созданию в Томске производства ориентированно-стружечных плит (OSB).

Налоговые поступления от предприятий Асиновского лесопромышленного парка в 2017 году составили 231 млн рублей Фото: пресс-служба Администрации Томской области

Совместное российско-китайское предприятие, которое реализует инвестиционный проект по созданию лесопромышленного индустриального парка в Асино (2008–2022 годы). Общий объем инвестиционных затрат за весь период составит более 30 млрд рублей.

За время реализации проекта введены в эксплуатацию первые очереди производства шпона (мощностью 100 тыс. м3 в год), пиломатериалов (мощностью 220 тыс. м3 в год) (2016 год).

Сейчас идут работы по подготовке к вводу в эксплуатацию завода МДФ мощностью 200 тыс. м3 плиты в год, технический запуск которого состоялся в 2016 году.

В промпарке планируется запуск предприятий по производству древесных плит, мебели, напольных покрытий, а также строительство энергетических установок и жилого поселка с инфраструктурой.

Мощности лесозаготовительных подразделений составят до 3,5 млн м3 в год. Будет создано

более 5 тысяч рабочих мест.

ООО «Сибирьлес»

Компания «Сунн Юань» намерена вложить в расширение производства дочерней структуры более 20 млн долларов Фото: пресс-служба Администрации Томской области

Лесозаготовительное предприятие в Зырянском районе. Работает совместно с китайской компанией ООО «Чжу Чжеиская компания «Сунн Юань», является субпоставщиком шведской компании IKEA.

В 2012 году был открыт цех по переработке шпона, в 3 квартале 2018 года планируется установка дополнительного оборудования, что позволит значительно увеличить мощность производства. В 2014 году запущена новая турецкая лесопильная линия, открыт цех по производству мебельных компонентов.

Численность сотрудников предприятия — свыше 250 человек.

Посадки и уход

При искусственном лесовосстановлении в Томской области 60% всех саженцев составляют кедры Фото: Анна Афанасьева

По требованиям законодательства, все вырубленные леса должны быть восстановлены один к одному. Один гектар вырублен — один восстановлен. Но, вопреки распространенному мнению, лесовосстановление — это не только сплошные посадки сосен рядами. Это комплекс мероприятий, выбор которых осуществляется специалистами и зависит от многих факторов.

— Существует три основных способа лесовосстановления: искусственное, комбинированное и естественное. Их выбор зависит от количества и качества лесного подроста на местах сплошных рубок, — рассказывает начальник отдела воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Олеся Парахина. — Если подроста нет или очень мало, мы высаживаем новый лес на всей площади. Но если молодых деревьев достаточно, лесники могут делать частичные высадки или помочь им вырасти самостоятельно. Это называется естественным лесовосстановлением и оно предпочтительнее искусственного, потому что такой лес лучше растет.

Во Всероссийском дне посадки леса, который отмечается 19 мая, могут принять участие все желающие Фото: Департамент лесного хозяйства Томской области

Но какими бы ни были посадки, за ними необходим уход: минерализация почвы, уборка и вырубка сломанного подроста, освобождение территории от порубочных остатков. Особенно тщательного ухода требуют полностью искусственные посадки: их даже окашивают, чтобы освободить от нежелательной растительности. Перестают нуждаться в уходе они только через 8-10 лет. Но для того, чтобы саженцы лучше приживались, с 2017 года в регионе используют посадочный материал с закрытой корневой системой (ЗКС). То есть, корень деревца находится внутри кома почвы, брикета или емкости с субстратом и ему гораздо легче освоиться на новом месте. Осенью 2017 года высажено 200 тысяч таких саженцев на площади 87,5 га. План на 2018 год — 1,5 млн саженцев с ЗКС. К 2022 году в регионе планируется создать лесной селекционно-семеноводческий центр на базе комплекса «Кедровый сад», способный выращивать до 7 млн сеянцев с ЗКС.

Что касается пород деревьев, то тут решение тоже принимают специалисты-лесники. Обычно высаживают те породы, которые уже росли на этом месте, но если условия позволяют, то создают новые, более ценные насаждения.

— Например, на месте березовых лесов может вырасти кедрач. Недаром говорят, что береза — «нянька» кедра, — продолжает специалист по лесовосстановлению. — Возможны и другие варианты смешанных лесов — кедр/ель, кедр/пихта и другие.

Одна из лесосеменных плантаций кедра в Томской области Фото: Департамент лесного хозяйства Томской области

Ежегодно план по лесовосстановлению в Томской области перевыполняют. В 2017 году было высажено на 199% больше деревьев, чем запланировано — в общей сложности около 5,5 млн саженцев. Они пока еще невелики, на спутниковых снимках почти неразличимы. Но вертолетные облеты, мониторинг при помощи беспилотных летательных аппаратов и личные объезды лесников позволяют контролировать рост будущих лесов, которые для первых промышленных рубок будут доступны не ранее, чем через 40 лет.

Закон и порядок

Нельзя развивать цивилизованное лесопользование без борьбы с «черными лесорубами», которые берут от леса все, что могут, ничего не давая взамен. Они не занимаются деревообработкой, не проводят мероприятия по восстановлению леса, не платят налоги в бюджет, не создают рабочие места.

Одни лесники с рубщиками-браконьерами не справятся, поэтому в 2017 году было усилено межведомственное взаимодействие с полицией, налоговой, таможней и с общественниками. В регионе ввели институт общественных лесных инспекторов: сегодня 121 общественник помогает лесникам следить за порядком в лесу. В прошлом году с их участием провели 656 контрольно-надзорных мероприятий.

Сообщить о незаконных вырубках может любой гражданин, даже если он не является общественным лесным инспектором. Для этого нужно позвонить на горячую линию «Лесоохраны» по телефонам 8-800-100-94-00, (3822) 901-517 или заполнить форму на сайте департамента. Также можно скачать мобильное приложение «Берегите лес» на свой телефон, это упростит процесс коммуникации с лесоохранными службами.

Чтобы исключить заготовку леса по поддельным или недействительным бумагам, в 2017 году в Томской области ввели QR-коды, которыми помечаются все документы на заготовку и транспортировку древесины. Инспектор сканирует QR-код и получает всю информацию о документе: номер договора, срок действия, место заготовки и лица, заключившие договор. Таким образом, дважды провезти лес по одному документу уже не удастся, а если время и место лесозаготовок не совпадает с указанными в договоре, это повод для инспектора проверить законность вырубки.

С того же года в области работает передвижной пункт контроля за законностью происхождения и транспортировкой древесины. Специальный фургон оснащен спутниковой связью и специальным оборудованием — и лесники могут ловить нарушителей в любом месте, в любую погоду и в круглосуточном режиме.

За полтора месяца работы поста в Асиновском районе специалисты лесной охраны проверили около 400 транспортных средств. Фото: пресс-служба Администрации Томской области

О том, что эти нововведения были сделаны не зря, говорит статистика. По итогам первого полугодия 2018 года специалисты Гослеснадзора наложили на нарушителей лесного законодательства штрафы в сумме 10,9 млн. рублей, что на 5,7 млн. рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. К административной ответственности привлечено 332 лесоруба (в 2017-м — 278), в отношении 10 человек были возбуждены уголовные дела.

В 2017 году лесная охрана пресекла деятельность пункта приема и отгрузки древесины, похищенной у «Томсклесхоза». Фото: пресс-служба Администрации Томской области

А еще лесники заметили, что лесоперевозчики стали тщательнее заполнять документы на транспортировку древесины. «Черные лесорубы», как только пункт переезжал на новое место дежурства, тут же сворачивали рубки и уходили в подполье хотя бы на время.

Еще один враг леса, более беспощадный и разрушительный, чем «черные лесорубы» — это лесные пожары. Благодаря совместной работе лесников с муниципалитетами и специалистами МЧС, мониторингу пожарной опасности с помощью ИСДМ-Рослесхоз, в Томской области в 2017 году и в течение лета 2018 года не допущено ни одного крупного пожара (что хорошо видно на космоснимках). В том числе благодаря работе системы «Лесной дозор», в которой сегодня видеонаблюдение за лесопожарной обстановкой обеспечивают 18 камер высокого разрешения. В этом году губернатор Томской области Сергей Жвачкин распорядился выделить почти 2,8 млн. руб. на приобретение еще 8 таких камер для Асиновского, Первомайского и Зырянского районов.

Сергей Жвачкин Губернатор Томской области Мы технически переоснастили наши учреждения, которые следят за состоянием леса, тушат пожары. И у лесничих, и у десантников новая экипировка, средства связи, автомобильная и авиационная техника. Абсолютное большинство лесных пожаров мы тушим теперь в первые сутки. Мы активно занимаемся лесовосстановлением и лесоустройством. Ставим лесной фонд на кадастровый учёт. Внимание к лесу позволило нам сделать лесную промышленность привлекательной для бизнеса и инвесторов. Лесопереработка лидирует по темпам роста в экономике области.

Пропуск на рынок Европы

Интенсивное лесопользование — это максимально полное использование лесных ресурсов: от строевого леса до «тонкомеров» и опилок Фото: Владимир Дударев

Ближайшие задачи на 2018 год — переход на интенсификацию лесного хозяйства, сертификация лесничеств и начало биржевой торговли лесом.

Интенсивным использованием леса называется не стремление вырубить его как можно больше (это как раз называется экстенсивным лесопользованием), а выборочные рубки. То есть, работа на одних и тех же лесных площадях с постепенным изъятием древесины (например, сначала лиственного, а через несколько лет, после мероприятий по уходу, хвойного леса). И максимально эффективное использование каждого дерева.

По интенсивной модели лесопользования работает большинство стран мира, ее экономическая эффективность в 2-3 раза выше экстенсивной, не говоря о неизмеримо меньшем экологическом ущербе.

Расширенное совещание «Итоги работы лесного комплекса в 2016 году, задачи на 2017 год» Фото: пресс-служба Администрации Томской области

Одновременно в лесном хозяйстве Томской области будет внедрена система сертификации лесничеств по независимой международной системе FSC. Сертификат Лесного попечительского совета (Forest Stewardship Council) удостоверяет, что ведение хозяйственной деятельности на территории соответствует 10 международным принципам и 70 критериям.

В частности, организация обязуется восстанавливать лесной покров до его состояния на момент до начала лесозаготовок; защищать и восстанавливать естественные водотоки; учитывать права и обычаи местных народов и так далее. Полный список принципов и критериев можно увидеть по ссылке.

Добровольную сертификацию FSC прошли лесные хозяйства 30 стран мира. Наличие такого сертификата, в частности, — пропуск на экочувствительные рынки Европы, где покупатели хотят знать о том, что изготовление приобретаемой ими продукции не наносит непоправимый вред природе. К тому же, цена на сертифицированную продукцию выше примерно на треть.

Сейчас в России — более 700 компаний — держателей сертификатов разного уровня в самых разных регионах — от Карелии до Хабаровска.

Сертификаты FSC помогут малым лесозаготовительным предприятиям выйти на европейские рынки Фото: пресс-служба Администрации Томской области

Сертификаты уровня FM/COC, гарантирующие прозрачную и легальную внутреннюю систему поставок, имеют такие предприятия Томской области, как «Сиблеспром», «Томлесдрев», «Сиблесресурс» и другие.

В планах у томских лесников — провести сертификацию территории лесничеств, чтобы помочь выйти на европейские рынки малому и среднему бизнесу, которому не по карману получить сертификат самостоятельно. Первым процедуру сертификации пройдет Зырянское лесничество, где работает лесозаготовительное предприятие «Сибирьлес», имеющее сертификат FSC, затем Шегарское и Корниловское лесничества.

Наличие сертификата FSC также дает возможность перехода от заключения договоров к биржевой торговле лесом. В этом году администрация региона подписала соглашение с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей о привлечении к биржевым торгам томских предприятий и лесхозов. Это откроет для мелких и средних предпринимателей новые рынки сбыта, позволит находить покупателей еще до начала заготовки, сделает торги прозрачными и позволит продавать лес по справедливой рыночной цене.

Экспорт лесной продукции в 2015–2017 годах

2015 год — 66,1 млн долларов (экспорт необработанных лесоматериалов — «кругляка» — 51,4 тыс. м3)

2016 год — 74,3 млн долларов («кругляк» — 33,5 тыс. м3)

2017 год — 115,4 млн долларов («кругляк» — 11,9 тыс м3)

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