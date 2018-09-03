Родное чтение.

10 книг о предприятиях Томска

3 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Алина Малютена

Спецпроект Родное чтение

В Томском краеведческом музее есть библиотека, о существовании которой мало кто знает. А ведь в ней хранятся практически все книги о Томске, которые когда-либо выходили из печати.

1) Здание научной библиотеки ТОКМ, 2) Книжная выставка в читальном зале Фото: Иван Иванов

Любой желающий может прийти в деревянный дом на пер. Спортивном, 13 и посидеть в уютном читальном зале над книгами, рассказывающими о прошлом и настоящем нашего города. А мы в течение года будем знакомить вас с изданиями на самые разные темы.

Первой темой хранительницы библиотеки выбрали для нас книги о заводах и предприятиях Томска.

«О людях с чистой совестью». История 14 заводов в одной книге

О людях с чистой совестью: из истории группы томских заводов: 50 лет самоотверженного труда. —

М.: Пресса, 1992. 571 с.: ил.

Книга издана на рубеже 1991–1992 гг., когда исполнилось 50 лет с того времени, как прибывшие в Томск в 1941 году эвакуированные заводы восстановили производство и начали изготавливать продукцию. В нее включены исторические материалы по группе томских предприятий союзного подчинения, а также о заводах, созданных в Томске в период деятельности Томского совнархоза.

Это история не только эвакуации, восстановления и работы предприятий во время войны, но и всех важных событий в жизни предприятий за 50 лет начиная с 1940 года.

В книге рассказывается о томском заводе резиновой обуви, манометровом заводе, НПО «Полюс», ПО «Сибкабель» и еще о 10 предприятиях. Материалы книги были использованы при подготовки спецпроекта «Томского Обзора» «75 лет томской промышленности».

«Первый машиностроительный». К 85-летию ТЭМЗа

Первый машиностроительный. ТЭМЗ — 85. Томск: ООО фирма «Гала-Пресс», 2005. 304 с.

Книга приурочена к 85-летию первого машиностроительного предприятия города — Томского электромеханического завода, которое он отметил в 2005 году. В книге собраны исторические и краеведческие материалы, отражающие путь ТЭМЗа от мастерских Сибирского технологического института до современного промышленного предприятия.

Об истории появления этой книги в фонде научной библиотеки рассказывает прикрепленная к форзацу книги «грамота» с надписью «Областному краеведческому музею в год 85-летия и за музейное сотрудничество. Директор музея ОАО "ТЭМЗ": Карминский В. Н. 18 мая 2007 г.».

«Эпоха славы трудовой». Электромеханический завод в историях и фотографиях

Томский электромеханический завод. Эпоха славы трудовой — Новосибирск: «Приобские ведомости». 2012. 192 с.

Еще одна книга о ТЭМЗе, одном из старейших и ведущих предприятий электротехнической промышленности России. Красивое, богато иллюстрированное издание альбомного формата рассказывает об истории создания завода, о площадях и зданиях, которые занимает предприятие на сегодняшний день, о наиболее славных традициях, сложившихся в трудовой, культурной и досуговой жизни завода.

Большое внимание уделено людям, работающим на заводе — отдельным специалистам и заводским службам и отделам в целом.

«Служебный роман». О «Сибэлектормоторе» через газетные публикации

Служебный роман / авт.-сост. И. В. Багазеев. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2012. 336 с.: ил.

21 декабря 1941 года в Томске на Государственном союзном предприятии № 653 был выпущен первый сибирский электрический двигатель. Эта дата отмечается как день рождения завода «Сибэлектромотор», одного из крупнейших отечественных производителей асинхронных двигателей переменного тока.

От двух до пяти тысяч человек в разное время работало непосредственно на предприятии. Честные работяги, отдавшие заводу многие годы жизни, и лодыри, случайно запорхнувшие через заводскую проходную и также стремительно из нее вылетевшие. Каждый день для них — выпуск продукции, тысячи служебных и не очень отношений, веселых и грустных эмоций.

Размышления о «Сибэлектромоторе» как специфическом социуме привели к появлению этой книги. Она — не обычная «юбилейная», рассказывающая о трудовых подвигах и знаменитых людях. Это — прямая речь трудового коллектива, почерпнутая со страниц заводской многотиражной газеты «За новую технику», еженедельно выходившей с 14 октября 1951 года по ноябрь 2008 года. То, о чем говорили, писали, чем жили томские моторостроители. В приложение к книге включен очерк о двенадцати директорах завода.

«Неутомимое сердце». Воспоминания Н. Вяткина о прошлом компании «Томскэнерго»

Вяткин, Николай Александрович. Неутомимое сердце: история томской энергосистемы на срезе двух эпох в воспоминаниях, фотографиях и документах.— Томск: Издательство Красное знамя, 2006. 623 с.: ил.

Книга ветерана томской энергосистемы Н. А. Вяткина посвящена историческому прошлому старейшей энергокомпании Сибири — «Томскэнерго». Вместе с автором воспоминаниями и размышлениями о минувших событиях делятся его современники и коллеги-энергетики, представители властных структур и известные в Томске общественные деятели. В книге использованы как мемуарные материалы, так и уникальные архивные данные, а также редкие фотоиллюстрации и документы.

«От чистого истока». История городского водопровода

От чистого истока. Век Томского водопровода. 1905-2005: альбом. Томск.: ГалаПресс, 2005. 304 с.

Это издание — о столетней истории томского городского водопровода, одного из старейших коммунальных предприятий азиатской части России. В книге говорится о том, как было организовано водоснабжение Томска в XVII–XIX веках, как строилось и модернизировалось водопроводное хозяйство и канализация в XX веке; прослеживается рост технического вооружения и динамика кадрового состава за 100 лет.

«Томская ГРЭС-2». Как электростанция росла вместе с городом

Томская ГРЭС — 2, 60 лет, 1945–2005 гг. Томск: PROMO, 2005. 200 с.

Юбилейная книга «Томская ГРЭС-2 — 60 лет» посвящена истории крупнейшего энергетического предприятия Томской области — Государственной районной электрической станции № 2, построенной в годы Великой Отечественной войны методом народной стройки. Станция росла вместе с городом, 60 лет обеспечивая его теплом и электроэнергией. Издание подарено краеведческому музею в честь его 85-летия одним из авторов книги.

«„Томскнефть»: история». Как в Томской области начали добывать нефть

«Томскнефть»: история / ОАО «Томскнефть». Новосибирск: Приобские ведомости, 2006. 259 с.

В книге, изданной к 40-летнему юбилею «Томскнефти», впервые предпринята попытка обобщить отдельные исторические сведения и факты, материалы Музея истории томской нефти, редакций газет «Томская нефть», «Северная звезда» и личных архивов стрежевчан.

Из книги читатель узнает, что судьба томской нефти в какой-то момент висела на волоске. Первопроходцем в нефтяной отрасли Сибири стала Тюменская область: впервые добыча нефти и газа увенчалась успехом именно здесь. Если бы события шли своим чередом, то и томские месторождения перешли бы в подчинение тюменских нефтяников, что могло сделать Томскую область всего лишь сырьевым придатком Тюменской.

К счастью томичей, в дело вмешался Егор Кузьмич Лигачев, избранный первым секретарем Томского обкома. В книге представлена копия исторического письма Егора Кузьмича в Центральный комитет КПСС, где он обосновывает необходимость развития томской нефтяной промышленности. Окончательной точкой в этом вопросе стало создание приказом от 13 января 1966 года нефтепромыслового управления «Томскнефть». С этого момента Томская область входит в число нефтедобывающих регионов страны.

«Дорога к золотому созвездию». О героях «Сибэлектромотора»

Сомов В. Дорога к золотому созвездию: документальные очерки к 50-летию НПО «Сибэлектромотор» / В. Сомов, К. Антонов. — [Асино]: [«Интерконт"], [1991]. — 130 с. : ил.

Эта книга — рассказ о наиболее значительных событиях из жизни коллектива моторостроительного завода, первенца в Западной Сибири среди подобных предприятий. О его праздниках и буднях, людях, чьими руками создавались электромоторы и бытовые товары.

В НПО «Сибэлектромотор» четыре человека удостоены звания Героя Социалистического Труда и один — Героя Советского Союза. Это самое мощное «созвездие» не только в области, но и в отрасли. Эти звезды — итог работы тысяч заводчан, приехавших в Томск вместе с эвакуированным заводом: ярославцев, москвичей, ленинградцев. И, конечно же, томичей — тех, кто обогрел, приютил эвакуированных, поделился последним куском хлеба, просто добрым словом.

«История, которой мы гордимся». О лучших работниках «Томсктрансгаза»

История, которой мы гордимся. (1977–2002 годы): 25 лет ООО «Томсктрансгаз»: [альбом] / [ООО «Томсктрансгаз»; авт.-сост. А. И. Чистяков].— [М. : Соверо пресс, 2002].— 86 с. : ил.

«Томсктрансгаз» — самое молодое предприятие в этой подборке, оно было создано в 1977 году. Оно обслуживает гигантский трубопровод от Нижневартовска до Кузбасса, от Омска до Новосибирска и Барнаула длиною 4383 км.

Но книга повествует не столько о трубопроводе, сколько о людях, которые трудились и трудятся на этом предприятии — о руководителях и простых работниках, об истории создания и работе предприятия.

Более подробно ознакомиться с этими и другими изданиями можно в научной библиотеке музея (г. Томск, пер. Спортивный, 13/ Гоголя, 31). Телефон 53-23-95, 8-909-540-68-70

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Фото: Томский областной краеведческий музей

Иллюстрации: Алина Малютена

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