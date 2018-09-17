Глобус Томской области. «Чертов» мост в Рыбалово

17 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Елена Фаткулина

Сильно выгнутые в виде полумесяца арочные мостики — их еще называют горбатыми — распространены и в западной, и в восточной культуре.

Но нам удалось найти такой мост совсем недалеко от Томска.

Мост в селе Рыбалово, которое известно своим тематическим «Парком СССР», находится справа от местного дома культуры, на месте бывшего пожарного водоема.

Еще не так давно воду в это искусственное озеро в две трубы качали из расположенной неподалеку котельной. В жару в нем купался народ, рыбаки приходили с удочкой ловить карасиков.

— В 1967 году рыбаловский художник Борис Степанович Харунжин создал проект моста, — рассказывает и.о. директора ДК села Рыбалово Дмитрий Парамонов. — Построил его строительный отдел совхоза под руководством Николая Разумовича Дульцева. По мостику можно было попасть на островок в самом центре озера.

Там, среди буйно разросшихся кустов сирени, встречались влюблённые парочки, собирались на отдых компании, играли в казаков-разбойников мальчишки.

— Это место стало одним из самых любимых в Рыбалове. А Борис Степанович за свою работу был награжден медалью, он всегда носил ее и очень этим гордился, — вспоминает Дмитрий.

Мостик в 60-е годы Фото из архива П.М. Горшковой

Озеро просуществовало довольно долгое время — вплоть до перестройки, когда из-за экономии воды его перестали наполнять. Тогда же его захотели углубить и что-то нарушили в структуре дна — вода ушла.

Нет ее в озере и сейчас, правда, в плане развития «Парка СССР» заложено восстановление водоема.

Сейчас по мостику по-прежнему можно прогуляться: из одних зарослей травы — в другие. Фото: Томский Обзор

С дерева у озера свисает веревка — остатки старой тарзанки, с которой местная ребятня прыгала прямо в воду Фото: Томский Обзор

В Западной Европе каменные мосты через реки или горные пропасти носили название «чертовых», так как считалось, что был помощи нечистой силы построить такое невозможно.

Мост Марии Магдалины в Тоскане Фото: Pixabay.com

А на востоке такие мостики называли «лунными», и они были типичны для садов Китая и Японии. Один из самых известных мостов такого типа — Мост нефритового пояса в Летнем императорском дворце в Пекине.

Мост нефритового пояса Фото: Pixabay.com

Текст: Катерина Кайгородова

Фото: Елена Фаткулина

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