Родное чтение. 11 книг о томской архитектуре

6 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Алина Малютена

Спецпроект Родное чтение

Об удивительной архитектуре Томска — деревянной и каменной — написано множество книг и монографий.

Кто проектировал, как строили и на какие средства? На эти вопросы можно найти ответы в книжном собрании научной библиотеки Томского областного краеведческого музея (пер. Спортивный, д. 13 / ул. Гоголя, д. 31). Мы выбрали для вас самые интересные издания из фонда музейной библиотеки.

«Архитектурный облик Томска». Стили и архитекторы

Богданова О.В. Архитектурный облик Томска. Томск: Красное знамя, 2005. 143 с.

В книге рассматривается архитектурный облик Томска, вобравший в себя все стили, существовавшие в России XVII — начала XX веков: барокко, классицизм, эклектика, модерн, неоклассицизм. Образ города рассматривается через его составляющие: отдельные памятники архитектуры, кварталы, площади, улицы, районы. Книга знакомит с зодчими, проектировавшими здание Томского Императорского университета.

В библиотеке хранится экземпляр с автографом автора.

«Сибирское купечество и формирование архитектурного облика города Томска». Как купцы строили город

Бойко В.П., Ситникова Е.В. Сибирское купечество и формирование архитектурного облика города Томска в XIX — начале XX в. Томск: Изд-во ТГАСУ, 2008. 179 с.: ил.

В монографии отражена решающая роль купцов в формировании архитектурного облика Томска, в заказе проектов и строительстве известных ныне памятников архитектуры. Издание иллюстрировано портретами политических и общественных деятелей, купцов, видами Томска, чертежами и снимками зданий и сооружений города.

Больше книг о томском купечестве в нашей подборке.

«Архитекторы Томска». От Лыгина до Оржешко

Залесов В. Г. Архитекторы Томска (ХIХ — начало ХХ века). Томск: Изд-во Том. гос. архитектур.-строит. ун-та, 2004. 169 с.

В монографии на примере Томска рассмотрен губернский уровень организации архитектурного процесса, происходившего в России в XIX — начале XX веков, его принципы и структура.

Подробно проанализирована архитектурная деятельность специалистов разных категорий, занятых на разных уровнях градостроительного процесса: государственная, ведомственная, муниципальная деятельность и частная архитектурная практика.

Автор выявил полный персональный состав дипломированных специалистов Томска, охарактеризовал их общий и персональный вклад в архитектуру Томска. В книге представлены биографии нескольких десятков архитекторов и инженеров Томска, дана атрибуция зданиям и сооружениям города по персоналиям.

«Вклад А. Л. Шиловского в изучение и сохранение памятников архитектуры в Томске».

Исаева Л.Ю. Вклад А. Л. Шиловского в изучение и сохранение памятников архитектуры в Томске / Томский областной краеведческий музей. Томск: STT, 2009. 304 с.

Монография Людмилы Юрьевны Исаевой посвящена исследованию жизни и творчества талантливого архитектора, художника, общественного деятеля Андрея Леонидовича Шиловского. Использование в публикации документальных материалов архива и графических коллекций Томского областного краеведческого музея позволяет не только ознакомиться с биографией «европейски образованного человека», но и нарисовать картину культурной жизни города Томска начала XX века.

«Сибирский архитектор А.Д. Крячков». Томск и Новосибирск

Баландин С., Ваганова О. Сибирский архитектор А. Д. Крячков. Новосибирск: Западно-Сибирское кн. изд-во, 1973. 56 с.

Архитектору А.Д. Крячкову принадлежит одно из первых и почетных мест в архитектуре городов Сибири. Проектная деятельность архитектора охватывала многие города Российской Империи и Советского Союза, в их числе — Томск и Новосибирск. Именно о проектах Андрея Дмитриевича Крячкова в этих городах подробно рассказывается в этом издании.

А.Д. Крячков работал на строительстве КМК, проектировал и возводил государственные здания в городах Сибири, в годы Великой Отечественной войны вел большое строительство оборонного значения. По его проектам в сибирских городах построено около 100 крупных зданий и сооружений, многие из которых являются памятниками истории и культуры федерального и местного значения.

«Гражданский инженер Фортунат Гут». Тот, кто проектировал институты



Богданова О.В. Гражданский инженер Фортунат Гут. Томск ТПУ 2009 г. 120 с. Книга имеет автограф автора

Книга посвящена творчеству гражданского инженера Фортуната Фердинандовича Гута — выпускника Петербургского института гражданских инженеров, чья жизнь и архитекторская практика в конце XIX — начале XX веков прошли на Кавказе, в Петербурге и в Сибири.

Главное внимание в работе автором уделено творчеству зодчего в губернском городе Томске. В Томск Ф.Ф. Гут приехал в качестве архитектора Западно-Сибирского учебного округа, вскоре занял должности архитектора Императорского университета и строителя Технологического института.

По проектам Гута построены здания Бактериологического, Учительского и Анатомического институтов, Госпитальные клиники и другие значимые для Томска здания. В своей книге автор рассматривает также педагогическую деятельность Ф. Ф. Гута в Томском технологическом институте, рассказывает о выдающихся педагогах Петербургского института гражданских инженеров, которые оказали большое влияние на формирование его как зодчего.

«Деревянная архитектура Томска». Фотоальбом

Деревянная архитектура Томска / Составители альбома Э. И. Дрейзин и А. Ф. Пасечник. Москва: Советский художник, 1975. 181 с., ил.

В альбоме представлены фотографии памятников деревянного зодчества конца XIX и начала XX столетия, отражающие сложившиеся в этот период приемы и традиции архитектуры Томска. Каждое здание запечатлено в нескольких ракурсах, что позволяет составить представление о его конструкции и планировке. Размещены фотографии декора, сделанные крупным планом.

Некоторые здания не сохранились до нашего времени, у других исчезли ворота и иные архитектурные элементы, и реконструировать их первоначальный вид можно только по старым фотографиям.

«Город. Томская панорама начала XX века». Монументальная миниатюра

Город. Томская панорама начала XX век Томск: Курсив, 2004. 212 с. (400-летию Томска посвящается).

Книга посвящена плану-панораме старого Томска, автор которой — профессор Томского государственного архитектурно-строительного университета Юрий Павлович Нагорный. Это уникальное произведение изобразительного искусства, построенное по законам начертательной геометрии и не имеющее аналогов в отечественной и мировой практике.

На листе особой бумаги размером 2×4,2 метра автор изобразил практически весь Томск: около 350 кварталов и 7000 сооружений. Панорама, относящаяся к жанру монументальной миниатюры, выполнена в технике перьевой графики черной тушью, для этого понадобилось стальное перышко с толщиной жала в десятую долю миллиметра. План-панорама поражает своими размерами, деталировкой и титаническим трудом автора.

Панорама долгое время хранилась на бумажном носителе в единственном экземпляре на кафедре инженерной графики ТГАСУ и, к сожалению, разрушалась от времени и воздействия окружающей среды. Для сохранения панорамы была создана ее электронная версия, открывшая новые издательские возможности. Этот альбом служит наглядным примером реализации таких возможностей.

«Томские экскурсии». Городские маршруты

Томские экскурсии. Вып. 1, 2. Томск: [Издательство Томского государственного педагогического университета], 2004.

Серия «Томские экскурсии» посвящена изучению истории, культуры и природы города Томска и его окрестностей.

Первый выпуск серии содержит историко-культурный блок о достопримечательностях города, строительстве первого Томского кремля, его храмах, часовнях и домовых церквях, литературной и художественной жизни. При этом, в отличие от всех имеющихся на сегодняшний день книг о Томске, выпуски серии «Томские экскурсии» имеют не только научный и познавательный характер, но и практическое применение. Они снабжены точными картами экскурсионных маршрутов и богатым иллюстративным материалом.

Второй выпуск является продолжением серии «Томские экскурсии» и является учебно-методическим пособием для учителей и учащихся города. Он снабжен рекомендациями познавательного и дисциплинарного характера, необходимыми при пешеходных и автобусных экскурсиях. Книга содержит 2 блока экскурсий: историко-культурный (10 экскурсий) и природоведческий (4 экскурсии).

«Памятники истории и культуры». Список 1998 года

Памятники истории и культуры г. Томска и Томской области, стоящие на государственной охране. Справочный материал по состоянию на 01.04.1998 г. / Администрация Томской области. Томск: Красное знамя, 1998. 220 с.

В сводный список по состоянию на 1998 год включены памятники истории, архитектуры, искусства Томской области, находившиеся на государственной охране. Перечень составлен по адресному принципу, включает в себя основные сведения о памятнике — наименование, датировка, автор, архитектор, материал, документ о принятии на госохрану, сведения об исторической или архитектурной ценности местного или федерального значения и так далее.

«Творчество архитектора Константина Лыгина в Томске». Издано впервые

Романова, Л. С. Творчество архитектора Константина Лыгина в Томске (по материалам фонда К. К. Лыгина в Томском областном краеведческом музее). / Томский областной краеведческий музей. Томск: Д-Принт, 2004. 196 с. Посвящается 400-летию Томска.

В монографии впервые представлен научный анализ томского периода творчества Константина Константиновича Лыгина (1854-1932) по материалам его фонда, хранящегося в Томском областном краеведческом музее.

В этом альбоме собрано все архитектурное наследие Константина Константиновича Лыгина. Монография включает копии чертежей, рисунки автора (черно-белые и цветные), документы, письма, исторические фотографии. Личные документы архитектора, за редким исключением, публикуются впервые.

Более подробно ознакомиться с этими и другими изданиями можно в научной библиотеке музея (г. Томск, пер. Спортивный, 13/ Гоголя, 31). Телефон 53-23-95, 8-909-540-68-70

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Фото: Томский областной краеведческий музей

Иллюстрации: Алина Малютена

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