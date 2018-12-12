Инстафотоохота vol.2. Еще 10 мест в Томске, где можно сделать красивые фото

12 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Алина Малютена

АВТОР Алина Малютена

Зима — замечательное время года. Однако в Сибири зимы долгие и суровые, а душа просит непринужденных прогулок с обязательными фотографиями для вашего Instagram.

В летней версии Инстафотоохоты мы рассказывали про интересные места для фото на улице. Сегодня представляем подборку теплых мест с красивыми интерьерами, которые на 90% обеспечат вам кучу лайков. 10% успешности обеспечивает улыбка :)

1. Главный корпус ТГУ

Возможно, вы и не подозревали, но внутри ГК можно найти много интересных закутков для атмосферных фото. Особенно рекомендуем пройти вглубь коридоров и обратить внимание на боковые лестницы. Свет здесь потрясающий.

2. Кафе «ПИПЛ»

Кафе отлично подойдет любителям добавить ярких красок в свои инста-профили. Одна только стена со скафандром чего стоит! А еще там можно вкусно и недорого поесть.

3. Третий этаж «Изумрудного города»

Конечно, лучше сюда приходить в утренние часы и в будние дни. Но, поверьте, если немного поиграть с ракурсами и поймать солнечный день, могут выйти довольно интересные фото.

4. Главный корпус Политеха

Продолжая тему интерьеров томских университетов. Здесь нам особенно понравилась эффектная парадная лестница с мраморными ступенями. А большие окна напротив дают мягкий дневной свет.

5. Кафе «Птичка»

Любителям концептуальных и минималистичных фото — очень сильно рекомендуем. Особенно место преображается, когда наступают сумерки и включаются лампы: очень уютно становится внутри.

6. Ресторан «Мама, я дома»

Пожалуй, сам интерьер здесь говорит за себя. Есть чудесная акцентная расписанная стена, которая уже стала визитной карточкой ресторана: в их официальном инста-профиле на ее фоне фотографируются не только гости, но и сами работники. А еще тут есть милейшие подушки-хинкали. Ну, это так, к сведению.

7. Общий читальный зал Пушкинки

Обновленный читальный зал с аккуратными книжными полками может стать отличным местом для фотографий, если вы ищете интересный фон. Главное — соблюдать тишину и иметь при себе читательский билет.

8. Пространство «Эндорфин»

Знакомая кофейня в новом формате. Интерьер в лофтовом стиле с мягкими удобными креслами и экологическими мотивами в виде растений и стены, поросшей мхом. Ко всему прочему, внутри очень светло за счет больших окон.

9. Кафе «Багет-омлет»

Эклектичный интерьер кафе уж очень хочется отметить отдельно. И буковки в рамочках на стенах — это особенно милые детали. Кроме того, в кафе очень красивый вид из окна, который никак нельзя оставить без внимания.

10. Кофейня «Буланже» на Фрунзе

Интерьер кофейни выполнен в теплых тонах и немного разбавлен яркими вкраплениями цветочных орнаментов. Высокие окна в пол добавляют к приятному интерьеру бонус в виде хорошего света. Да и сами окна выглядят очень современно.

Текст, фото: Алина Малютена

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