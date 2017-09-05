«Газпромнефть-Восток» проводит второй турнир «Умножая таланты»

Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: 5 сентября 2017 // Фото: Vk.com/gazpromneftforschool

В минувшую пятницу, 1 сентября, «Газпромнефть-Восток» запустил второй интеллектуальный турнир «Умножая таланты» по нефтегазовой тематике для школьников Томска, Парабельского и Каргасокского районов Томской области. Традиционно конкурс пройдет и в других регионах присутствия «Газпром нефти».

«Очень радует тот факт, что возрождается интерес к инженерному образованию. Наш турнир – отличная возможность для талантливых и перспективных школьников определиться с будущей профессией. В прошлом году две команды из Томска успешно дебютировали и заняли 3 места в своих категориях, что говорит о высоком образовательном потенциале региона», – отмечает Виктор Мисник, генеральный директор «Газпромнефть-Востока».

Участников ждет научное исследование по актуальной для нефтегазовой отрасли проблематике. Если в двух предыдущих турнирах конкурсное задание было посвящено только добыче нефти, то теперь молодым исследователям предстоит искать еще и новые способы ее переработки. Защищать свои идеи финалисты будут перед представителями академического и практикующего сообществ.

Традиционно участие в конкурсе принимают школьники из Санкт-Петербурга, Москвы, Тюмени, Ноябрьска, Муравленко, Ханты-Мансийска, Томска, а также с полуострова Ямала – с. Мыс Каменный и с. Новый Порт. В этом году пробовать силы в интеллектуальном состязании «Газпром нефти» будут еще и ребята из Оренбурга и Омска.

«У меня остались в памяти только самые яркие и положительные эмоции! На турнире мы с участниками из других регионов очень сдружились. В этом году я надеюсь не просто попасть в тройку призеров, а стать победителем», – комментирует Анастасия Верина, занявшая 3 место в 2016 году в возрастной категории 8-9 классы.

Информацию о турнире можно найти на официальной страничке turnir.rodnyegoroda.ru или в группе в «Вконтакте»: разборы заданий за прошлые годы и типичных ошибок, интервью участников, в которых они дают советы о прохождении в финал, информация о компании «Газпром нефть» и нефтегазовой отрасли в целом.

Турнир «Умножая таланты» реализуется в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Формат турнира «Умножая таланты» разработан с учетом актуальных мировых практик и направлен на развитие у школьников исследовательских навыков и укрепление интереса к профессии.

Формат турнира «Умножая таланты» разработан с учетом актуальных мировых практик и представляет собой лично-командное соревнование школьников 8-11 классов общеобразовательных и специализированных школ в умении решать сложные исследовательские задачи нефтегазовой отрасли, убедительно представлять решения, отстаивать их в научных дискуссиях

Прием заявок традиционно стартует в День знаний 1 сентября и продлится до начала октября. Затем зарегистрированные участники сформируют команды из трех человек и получат научно-исследовательское задание по теме добычи или переработки нефти. По итогам проверки присланных работ эксперты научно-технического центра «Газпром нефти» определят по две команды от каждого региона для участия в финале.

Авторы лучших и наиболее интересных проектов встретятся в Санкт-Петербурге на осенних каникулах. Они лично представят экспертам свои решения, а так же посетят Научно-Технический Центр «Газпром нефти», примут участие в тренингах по развитию своих навыков работы в команде и презентации идей, побывают в ведущих профильных вузах Петербурга и познакомятся с такими же заинтересованными и талантливыми ребятами из других регионов.

Программа социальных инвестиций «Родные города» направлена на повышение качества жизни в городах присутствия компании «Газпром нефть», расширение доступа их жителей к качественной городской среде, образованию и культуре. Программа социальных инвестиций встроена в стратегию развития компании, неотъемлемым элементом которой является комплексное развитие территорий присутствия.

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