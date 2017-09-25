Томские спасатели не смогли найти выпавших из лодки рыбаков (ФОТО)

25 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Иван Темерев

На минувшей неделе, с 17 по 22 сентября, томские спасатели выезжали на поиски троих рыбаков, выпавших из лодки во время ночного выхода на воду, сообщил Иван Темерев (ТО ПСС).

Поисковые работы проводились на Оби в районе поселка Усть-Чая. Спасатели патрулировали реку на резиновой лодке. С 20 сентября к группе присоединились два водолаза, которые вели поиски на глубине до 15 метров в течение двух дней.

«Работы чрезвычайны осложнены закоряженностью акватории. По словам водолазов - буквально приходится лазить по подводному лесу», — отметил Иван Темерев, добавив, что ситуацию также осложняло сильное течение.

Как отметили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, пропавшие так и не были найдены. Активная фаза поисков прекращена, однако поисковые работы продолжаются. За последние сутки были обследованы 15 км береговой линии. Всего за девять дней поисковые бригады обследовали 114 км береговой линии, 79 кв.километров акватории, с помощью беспилотников также обследованы 190 кв.километров территории. За минувшие сутки в работах задействовано всего 27 человек, 9 единиц техники.

Фото: Иван Темерев

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