Расселенную двухэтажку на Нахимова в Томске демонтируют до конца года

31 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Томске до конца года демонтируют ветхий двухэтажный деревянный дом по ул.Нахимова, 34а. Аукцион на проведение работ объявила администрация Кировского района, сообщает пресс-служба мэрии.

Максимальная стоимость этих работ оценена в 478,5 тыс. рублей. Итоги аукциона подведут 13 ноября 2017 года. Завершить работы организация-подрядчик должна до 10 декабря: в этот срок нужно разобрать брусовое здание и прочие постройки (1542 м3 конструкций), а также вывезти с территории строительный мусор.

В сообщении отмечается, что дом, подлежащий сносу, был расселен в августе 2017 года.

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