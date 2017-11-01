«Микран» приостановил работу над проектом по размещению производства интегральных схем в томской ОЭЗ

1 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

ООО «Субмикронные технологии» («дочка» ЗАО «НПФ «Микран») на неопределенный срок приостановило работу над проектом по размещению производства СВЧ-монолитных интегральных схем и гибридных интегральных схем в томской особой экономической зоне (ОЭЗ), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на гендиректора «Микрана» Владимира Доценко.

«Проект пока на стадии понимания, осмысления, потому что с предыдущим партнером мы отношения расторгли. Я не могу сказать, что это заморозка, но никаких активных действий мы не ведем», — сказал он.

По словам В.Доценко, возобновление проекта будет возможно в том случае, если на рынке возникнет потребность в этой продукции.

Гендиректор «Микрана» уточнил, что компания успела выполнить предпроектные работы, на стройплощадке никаких работ начато не было.

Как сообщалось, ООО «Субмикронные технологии» планировало построить в ОЭЗ фабрику по производству СВЧ-монолитных интегральных схем и гибридных интегральных схем. Компания уже вложила в научно-исследовательские работы, разработку ряда продуктов и технологии их производства 483 млн рублей. Предполагалось также увеличение объема инвестиций на 937 млн рублей.

«Микран» производит широкий спектр радиоэлектронного оборудования — начиная от радиорелейных станций и заканчивая СВЧ-электроникой и монолитными интегральными схемами. Предприятие поставляет продукцию как на российский, так и на зарубежные рынки, включая европейский — посредством купленной в 2014 году итальянской компании Youncta.

По аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», владельцами «Микрана» являются физлица, а также финансово-промышленная группа «Промышленные инвесторы», которой принадлежит 25% акций предприятия.

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