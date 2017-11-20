Водитель иномарки погиб при столкновении с грузовиком на трассе под Томском (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 20 ноября 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 19 ноября, на трассе Томск — Юрга Томского района столкнулись Subaru Impreza и грузовик Freightliner. В результате ДТП погиб человек, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в 20.15 на 14 километре трассы. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, двигавшегося в сторону Томска, при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Уходя от столкновения водитель Freightliner съехал в левый кювет.

В результате столкновения водитель Subaru скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Фото: 70.мвд.рф

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