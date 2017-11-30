Областные власти помогут мэрии отладить систему зимнего содержания дорог Томска

30 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

До 8 декабря подписать соглашение, сформировать технологические карты по уборке снега на дорогах всех категорий и отладить работу снегоотвалов — об этом договорились участники совещания, которое провел в администрации области замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Как передает пресс-служба обладминистарции, в совещании приняли участие мэр Томска Иван Кляйн, главы районов города, руководители профильных муниципальных служб и крупнейших предприятий областного центра — таких, как «Газпром трансгаз Томск», «Томскводоканал», «Томск РТС», холдинг «ТДСК» и других компаний.

«У всех есть понимание, кто отвечает за содержание областного центра зимой. «Спецавтохозяйство» несет ответственность за уборку от снега основных магистралей, администрации районов — за дороги второй, третьей категории и внутриквартальные проезды, управляющие компании — за дворы. Наша задача — «расшить» узкие моменты в графике уборки и отладить взаимодействие с ГИБДД и природоохранными структурами в случае возникновения аномальных снегопадов», — сказал Евгений Паршуто.

В свою очередь мэр Томска Иван Кляйн отметил, что уборке снега могут помешать две проблемы.

«Одна из них законодательная: регламентом, который утверждают экологи, определены основные снегоотвалы для складирования снега — на улицах Мостовой, Высоцкого и Мелиоративной. Документ по еще четырем резервным площадкам, которые необходимы, пока проходит согласование. Второй, не менее актуальный вопрос — уборка в вечернее и ночное время, когда из-за припаркованных на улицах и во дворах личных автомобилей не может пройти специализированная техника», — сказал мэр.

Участники совещания приняли решение направить в ГИБДД график очистки улиц от снега с перечислением «больных точек», а ведомство со своей стороны проработает вопрос об установке запрещающих парковку знаков в определенное время.

Эти документы и синхронизированные графики уборки снега, в том числе со стороны управляющих компаний и предприятий-партнеров, станут основой единой технологической карты по зимнему содержанию областного центра.

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