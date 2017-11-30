18+
18+

Областные власти помогут мэрии отладить систему зимнего содержания дорог Томска

Томские новости, ЖКХ, Городское благоустройство, уборка снега чистят снег город область мэр Областные власти помогут мэрии отладить систему зимнего содержания дорог Томска

До 8 декабря подписать соглашение, сформировать технологические карты по уборке снега на дорогах всех категорий и отладить работу снегоотвалов — об этом договорились участники совещания, которое провел в администрации области замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Как передает пресс-служба обладминистарции, в совещании приняли участие мэр Томска Иван Кляйн, главы районов города, руководители профильных муниципальных служб и крупнейших предприятий областного центра — таких, как «Газпром трансгаз Томск», «Томскводоканал», «Томск РТС», холдинг «ТДСК» и других компаний.

«У всех есть понимание, кто отвечает за содержание областного центра зимой. «Спецавтохозяйство» несет ответственность за уборку от снега основных магистралей, администрации районов — за дороги второй, третьей категории и внутриквартальные проезды, управляющие компании — за дворы. Наша задача — «расшить» узкие моменты в графике уборки и отладить взаимодействие с ГИБДД и природоохранными структурами в случае возникновения аномальных снегопадов», — сказал Евгений Паршуто.

В свою очередь мэр Томска Иван Кляйн отметил, что уборке снега могут помешать две проблемы.

«Одна из них законодательная: регламентом, который утверждают экологи, определены основные снегоотвалы для складирования снега — на улицах Мостовой, Высоцкого и Мелиоративной. Документ по еще четырем резервным площадкам, которые необходимы, пока проходит согласование. Второй, не менее актуальный вопрос — уборка в вечернее и ночное время, когда из-за припаркованных на улицах и во дворах личных автомобилей не может пройти специализированная техника», — сказал мэр.

Участники совещания приняли решение направить в ГИБДД график очистки улиц от снега с перечислением «больных точек», а ведомство со своей стороны проработает вопрос об установке запрещающих парковку знаков в определенное время.

Эти документы и синхронизированные графики уборки снега, в том числе со стороны управляющих компаний и предприятий-партнеров, станут основой единой технологической карты по зимнему содержанию областного центра.

Тэги/темы: