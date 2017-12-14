В следующем году на отлов бездомных животных в Томске направят 7,5 млн рублей

Томский Обзор / Фото: 14 декабря 2017 // Фото: Владимир Дударев

Власти Томска объявили аукцион на заключение муниципального контракта на услуги по регулированию численности безнадзорных животных на территории города, сообщает пресс-служба мэрии.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет порядка 7, 5 млн рублей. Согласно техническому заданию, в следующем году победитель торгов проведет отлов 3100 животных, возьмет на содержание 2170 собак с ежедневным питанием и первичным ветеринарным обслуживанием. Более двух тысяч животных будут стерилизованы.

Оказание услуг по регулированию численности безнадзорных животных на территории Томска производится в строгом соблюдении действующего законодательства Российской Федерации. По условиям аукциона качество оказанных услуг должно соответствовать требованиям действующего законодательства, санитарных и ветеринарных норм.

Напомним, в 2017 году подрядчики мэрии отловили 3449 бездомных собак, процедуру передержки прошли 2634 животных, все они были стерилизованы или кастрированы. Все выпущенные на волю собаки, чипированы и имеют на ушах желтые бирки – показатель того, что пес не агрессивен и прошел стерилизующие процедуры.

О том, как отлавливают и содержат безнадзорных животных в Томске можно узнать в нашем материале.

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