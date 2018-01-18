С улиц Томска эвакуируют автомобили, мешающие уборке снега (ФОТО)

18 января 2018 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба администрации г. Томска.

В ночь на 18 января сотрудники администрации Томска и инспекторы ГИБДД провели совместный рейд в районе Белого озера для выявления неправильно припаркованных автомобилей, которые мешают работе снегоуборочной техники, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

В ходе рейда были выявлены два автомобиля на улице Пушкина, припаркованные с нарушением правил дорожного движения. Они стояли на стороне действующего знака, запрещающего стоянку транспортных средств с 22 до 6 часов с понедельника по среду. Хозяин одного автомобиля самостоятельно убрал транспортное средство. В отношении его был составлен протокол об административном правонарушении и выписан штраф в размере 1500 рублей. Второй автомобиль, ввиду того, что его собственник так и не явился, был эвакуирован на штрафстоянку.

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