Томский ученый создал негорючий и устойчивый к агрессивной среде полимер

Магистрант, сотрудник лаборатории органического синтеза Химического факультета Томского госуниверситета ТГУ Игорь Парунов разработал многофункциональный полимер, который не горит и обладает высокой устойчивостью к агрессивной среде, сообщает пресс-служба вуза.

«Полимер представляет собой смолообразный продукт, созданный на основе гликольурила и меламина. Поскольку материал изготовлен из антипиренов, он не горит. Температура его деструкции – 337°С, что позволяет эффективно использовать полимер в качестве огнестойкого материала. Композиты, в состав которых он входит, могут служить хорошими электроизоляторами: даже если случится пробой такого изоляционного материала, возгорания не произойдет», — рассказывает Игорь Парунов.

Другой перспективной сферой применения разработки ученого является строительство. Использование полимера в составе композитов позволит повысить прочность конструкций, их устойчивость к высокой температуре и агрессивной среде. В ходе предварительного тестирования было установлено, что новый материал успешно выдерживает воздействие большинства химических веществ и поддается разрушению лишь при кипячении с концентрированными минеральными кислотами.

Установлено, что при введении в состав полимера некоторых наполнителей его функциональные характеристики значительно улучшаются. Так, например, повышаются ударная вязкость целлюлозосодержащих композитов, в разы возрастает их предел прочности при разрыве и изгибе. Это открывает большие перспективы для практического использования.

«Предел прочности при изгибе увеличивается почти в пять раз. Без добавки наполнителя полимер выдерживает нагрузку не более 13 МПа, но при использовании его в составе композитов на этапе предварительных испытаний предел прочности составил 66 МПа», – говорит Игорь Парунов.

Еще одной перспективной областью применения продукта, созданного в лаборатории органического синтеза ТГУ, является захоронение токсичных отходов. Их можно заливать смолоподобным полимером, который после застывания будет ограничивать выделение опасных веществ в окружающую среду. При этом новый материал экологически безопасный и дешевый: 160 рублей за килограмм.

В ходе дальнейших исследований, которые будут проводиться при финансовой поддержке Фонда содействия инновациям, Игорь Парунов и его научный руководитель Абдигали Бакибаев проведут ряд экспериментов. Ученые намерены подобрать оптимальные условия синтеза полимера с заданными свойствами, исследовать влияние наполнителей на его функциональные характеристики, провести испытания образцов, изучить их физико-химические свойства и проработать идеи коммерциализации нового продукта.

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