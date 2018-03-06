В томской школе ЮДИ официально начался учебный год (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 6 марта 2018 // Фото: Tomsk.gov.ru

Сегодня, 6 марта, в Томске состоялось официально открытие школы танцев ЮДИ на проспекте Мира, 28, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Открытие началось с показательных выступлений тренерской команды и воспитанников школы ЮДИ на акробатической дорожке и батуте. С открытием школы команду ЮДИ по видеосвязи поздравили известные российские артисты и телеведущие – Иван Ургант, Гарик Мартиросян, Александр Ревва, Игорь Верник, Стас Михайлов, Тимур Родригез, Елена Малышева, группа «Фабрика».

Также сегодня в школе стартовали Дни открытых дверей, которые продлятся до 9 марта включительно. Каждый день с 15.00 здесь родители и дети могут прийти на встречи с тренерами и записаться в группы.

Напомним, строительство школы в Томске началось по поручению Сергея Жвачкина в мае 2017 года, а уже 26 декабря объект площадью 2,4 тысячи квадратных метров, оборудованный современными тренажерами, был введен в эксплуатацию.

Фото: Tomsk.gov.ru

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