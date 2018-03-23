В Томске иномарка врезалась в столб, пострадал пассажир

Томский Обзор / Фото: 7 марта 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера утром, 6 марта, в Томске в районе ул.Нахимова, 2 произошло ДТП, в котором пострадал человек, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 6.30. По предварительным данным, водитель Kia Rio не справился с управлением, из-за чего иномарка выехала с дороги в врезалась в осветительную опору.

В результате происшествия 25-летний мужчина-пассажир госпитализирован. В свою очередь 39-летний водитель иномарки отказался проходить освидетельствования на состояние опьянения.

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