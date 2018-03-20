Томичам предлагают поучаствовать в первом в России суде над роботами

20 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Юридический институт и управление инновациями Томского госуниверситета объявляют набор участников для первого университетского суда над роботами.

Как сообщает пресс-служба вуза, игровой судебный процесс на тему «Автономный трактор вспахал участок земли заповедника и повредил молодые насаждения растений, занесенных в Красную книгу РФ» состоится 30 марта, регистрация и распределение ролей проходит до 25 марта.

Принять участие в суде может любой желающий. Участникам процесса предстоит взвесить все за и против, назвав виновных и ответственных в этой ситуации.

«Сегодня роботы – это уже неотъемлемая часть нашей повседневной жизни, с каждым днем они становятся еще и более умными. И те зачатки ИИ, которые в них вкладывают разработчики, позволяют роботам самостоятельно принимать решения, уже не связанные с изначальными алгоритмами. Вот почему сейчас очень актуально изучать прецеденты, связанные с поведением роботов», – рассказал проректор ТГУ по инновационной деятельности Константин Беляков.

Он также отметил, что в судебном законодательстве нет прецедентного права.

«А в случае с судами над роботами мы хотели как раз подумать о прецедентном праве, это будет более понятно на этом этапе развития нашего общества. Мы хотим предпринять нечто такое, что позволит нам гармонично сосуществовать с роботами уже сегодня», — отметил Константин Беляков.

Для участия набираются исполнители роли судьи, адвоката, обвинителя, ответчика (фермер, чей трактор повредил насаждения в заповеднике), истца (директор заповедника), эксперта в сфере разработки и управления беспилотного транспорта, эксперта-эколога (который знает всё о растениях, занесенных в Красную книгу РФ), продавца (разработчика) автономного трактора.

Зарегистрироваться можно здесь.

Судебный процесс пройдет 30 марта в 18:30 в зале судебных заседаний 4 корпуса ТГУ (Московский тракт, 8, ауд. 105).

Тэги/темы: