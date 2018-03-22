На пяти томских переправах снизили транспортную нагрузку

22 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Транспортная нагрузка снижена на четырех переправах в Парабельском районе и на одной — в Кривошеинском районе Томской области.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на начальника департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Константина Белоусова, до 16 тонн снижена допустимая нагрузка на ледовой переправе через реку Обь, протоку реки Обь и реку Полой на автодороге Парабель – Нарым – Луговское, а также через реку Парабель на автодороге Парабель – Новиково – Кедровый.

До пяти тонн понизился допустимый предел транспортной нагрузки на переправе через реку Обь у села Никольское на автодороге Володино – Красный Яр.

В Томской области в настоящее время действуют 19 региональных ледовых переправ общей протяженностью 10,892 тыс. км и 9 автозимников общей протяженностью 455 км.

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