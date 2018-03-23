Полицейский спас мужчину из горящего автомобиля

Томский Обзор / Фото: 26 марта 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Накануне в Асине полицейский спас мужчину из горящего припаркованного автомобиля, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Лейтенант полиции Александр Недбайлов был в своем доме, когда около 4.00 увидел горящий автомобиль. Полицейский незамедлительно выбежал на улицу и обнаружил, что в горящем автомобиле на водительском сидении находился человек. Так как из-за огня невозможно было открыть дверцу автомобиля, Александр взял огнетушитель и начал сбивать огонь с иномарки. Сбив пламя, он вытащил с водительского сидения мужчину, находящегося в бессознательном состоянии и оттащил его на безопасное расстояние.

До приезда пожарных, полицейский успел оповестить всех соседей, чьи машины были припаркованы рядом с горящим автомобилем. Супруга сотрудника вызвала медиков и спасателей.

К моменту приезда экстренных служб все ближайшие припаркованные автомобили были эвакуированы хозяевами. По словам прибывших спасателей, бензобак горевшего автомобиля мог взорваться в любую секунду.

Пострадавшего госпитализировали.

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