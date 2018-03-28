В Томске могут появиться памятник и Дворец спорта имени Сергея Белова

Томский Обзор / Фото: 28 марта 2018 // Фото: Википедия

Памятник и Дворец спорта имени известного томского баскетболиста Сергея Белова могут появиться в Томске. Об этом заявил мэр Томска Иван Кляйн в ходе рабочего совещания по благоустройству пешеходного бульвара на проспекте Кирова.

«Сергей Белов - самый известный и популярный в мире томич, наш земляк, олимпийский чемпион и национальный герой. И есть предложение увековечить его имя, установив памятник напротив лицея №8, где он когда-то учился», – цитирует Ивана Кляйна пресс-служба мэрии.

Сергей Белов – легендарный баскетболист, принесший в 1972 году СССР первую олимпийскую победу. В разные годы он внёс существенный вклад в копилку сборной СССР по баскетболу, завоевав олимпийские медали всех степеней достоинства. В 1962 году он закончил томскую школу №8, ныне лицей им. Н.Н. Рукавишникова.

Также администрацией Томска рассматривается возможность строительства в Томске Дворца спорта имени Сергея Белова. По мнению главы города, строительство крупного спортивного учреждения на территории города будет способствовать развитию массового спорта, а также увековечит память знаменитого баскетболиста и тренера Сергея Белова.

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