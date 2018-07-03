Томичам покажут лучшие театральные постановки мира на «большом экране»

Томский Обзор / Фото: 3 июля 2018 // Фото: Theatrehd.ru

Завтра, 4 июля, в Томске стартуют показы летнего театрального фестиваля Theatre HD, сообщают организаторы.

Показы будут проходить в кинотеатре «Киномакс» (ул. Розы Люксембург, 73) с 4 июля по 29 августа. Томичи смогут увидеть популярные и любимые миром пьесы: «Гамлет» с Бенедиктом Камбербэтчем, «Загадочное ночное убийство собаки» с Люком Трэдуэем, «Двенадцатая ночь» со Стивеном Фраем. В новинках – пьеса Оскара Уайлда «Идеальный муж» и шекспировский «Макбет» с Рори Кинниром. Также в рамках проекта в Томске покажут балеты Мэтью Борна «Золушка» и «Кар Мен», оперы «Турандот» и «Евгений Онегин».

Все оперы, пьесы и балеты будут на языке оригинала: английский и итальянский, но с русскими субтитрами.

Стоимость билетов от 450 рублей. С расписанием фестиваля можно ознакомиться здесь.

Проект Theatre HD начал работать в Томске в 2015 году. Показы проекта проходят более чем в 35 городах России, а также в Украине и Казахстане. Миссия Theatre HD – дать возможность каждому человеку увидеть на экранах кинотеатров шедевры мирового театра и изобразительного искусства, не покидая родной город.

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