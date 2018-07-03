Томичей снова ждут грозы

Томский Обзор / Фото: 3 июля 2018 // Фото: Pixabay.com

Сегодня и завтра, 3 и 4 июля, в Томске ожидается облачная погода с прояснениями, в ночь на среду небольшой дождь, возможна гроза, сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днем 4 июля местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 3-8 м/с с порывами до 15 м/с. Температура ночью +9…+11°С, днем – +18…+20°С.

По региону в отдельных районах небольшие дожди и грозы, ветер 3-8 м/с с порывами до 18 м/с. Ночью температура +7…+12°С, днем – +18…+23°С, местами +12…+17°С.

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