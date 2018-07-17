В Томске впервые пройдет фестиваль-конкурс «Казачья звонница»

C 10 по 12 августа в Томске состоится первый фестиваль-конкурс казачьей культуры «Казачья звонница», сообщает пресс-служба мэрии.

Фестиваль организует томская школа-студия народного танца «Русские забавы». В программе конкурсные смотры, экскурсии, мастер классы, литературно-музыкальная гостиная «Во славу казачества», а также большой гала-концерт, который состоится 12 августа в 14.00 на площади Ново-Соборной. В нем примут участие самые интересные казачьи коллективы Сибирского региона.

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