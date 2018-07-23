Схему парковки и движения на пл.Ленина в Томске разработают к середине августа

Томский Обзор / Фото: 23 июля 2018 // Фото: Владимир Дударев

Члены томской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения утвердили проект обустройства автомобильной парковки на пл. Ленина вблизи Губернаторского квартала. До 1 сентября здесь появится парковка почти на 50 машиномест.

Как сообщает пресс-служба мэрии, проект также включает с себя обустройство мест для парковки автомобилей маломобильных томичей, таких должны быть сделано не менее четырех, а также пандусов и спусков.

Работы будут выполнены на средства инвесторов. Помимо парковки здесь уложат тротуарную плитку, установят гранитные бордюры. При этом благоустройство должно быть выполнено в едином стиле - это касается тротуарной плитки, бордюрного камня, опор освещения. Также должны быть сохранены все существующие посадки.

Ранее представители томской общественности обратились в мэрию города с предложением обустроить в этой части Томска цивилизованную парковку. По мнению томичей, она будет востребована посетителями торговых точек, ресторанов и отелей на пр. Ленина и прилегающих улицах.

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