Томичей научат рисовать мангу

25 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В субботу, 28 июля, на Ново-Соборной площади пройдет V ежегодный фестиваль «Анимашки», где для всех желающих пройдет мастер-класс по рисованию в стиле «Манга», сообщает пресс-служба мэрии Томска.

С 13.00 гостей ждут театральные номера косплея, песни, танцы, викторины с призами на знание аниме и конкурс на лучший костюм.

А в 15.30 студия Howl проведет мастер-классы по рисованию в стиле «Манга», корейским танцам и викторины с призами.

Томичей приглашают прийти на фестиваль в образе любимого героя и поучаствовать в конкурсе костюмов.

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