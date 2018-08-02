MTS StartUp Hub вновь приглашает томские стартапы

Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: 2 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

В Томске стартовал второй набор в программу MTS StartUp Hub, в рамках которого технологические стартапы смогут интегрировать свои решения и продукты в бизнес корпорации.

Программа дает возможность реализовать оплачиваемый пилотный проект на инфраструктуре МТС и экспертную поддержку для развития их продуктов. В перспективе участники смогут масштабировать свой бизнес, став долгосрочными партнерами МТС.



Ежегодный бюджет на программу MTS StartUp Hub с учетом всех этапов работы со стартапами составляет 50 млн рублей. Эта сумма может увеличиваться в зависимости от потребностей программы.

MTS StartUp Hub ориентирован на компании, которые уже имеют свой продукт и первых клиентов. Наиболее зрелые проекты, которые в заочном туре докажут востребованность своих продуктов, получат возможность сразу перейти к разработке пилотного проекта в партнерстве с МТС, пропустив очную часть программы. Очная часть представляет собой двухмесячную акселерационную программу, в рамках которой приглашенные проекты проведут индивидуальную работу с бизнес-заказчикам, пройдут практические мастер-классы и получат обратную связь по своим продуктам и решениям от отраслевых экспертов рынка.

Второй набор открыт по четырем бизнес-направлениям: кибербезопасность, решения для e-commerce, B2B-продукты и IoT/M2M. Также в рамках набора MTS StartUp Hub запускает “Открытое окно инноваций” для команд, которые имеют продукты или решения в других технологических сферах. Эксперты МТС готовы рассмотреть все заявки и подобрать бизнес-заказчика с подходящей задачей для возможного проведения пилота.

Напомним, в томском регионе уже давно активно работают различные акселерационные программы - StaratupLab, собирающая проекты в области медицины, аграрного сектора и IT, медицинская Future Technology - Tomsk и технологическая GenerationS. Всего в России сейчас работает около 30 корпоративных акселераторов, однако действительно успешные проекты на этом рынке можно пересчитать по пальцам. В марте МТС запустила программу MTS StartUp Hub, куда было подано более 250 заявок по шести направлениями: облачные технологии, финансовые сервисы, искусственный интеллект, цифровая медицина, онлайн-образование, автоматизация закупок и логистики. По результатам заочного этапа и после консультаций с бизнес-заказчиками в МТС, к защите допустили 30 проектов, из которых специалисты МТС уже определили 22 самые перспективные команды. МТС планирует в ближайшее время запустить несколько пилотов с лучшими проектами.

«МТС — технологическая компания с крупнейшей клиентской базой, инфраструктурой и каналами продаж, за счет ресурсов корпорации стартапы могут протестировать жизнеспособность своего продукта. Стратегическая задача программы MTS StartUp Hub – совместная проверка продуктовых гипотез и решение задач с помощью новых технологи. Это позволит добиваться максимальной синергии со стартапами за счет внедрения работающего продукта в нашу клиентскую базу, что потенциально создает дополнительную стоимость для того или иного направления бизнеса МТС», — прокомментировал руководитель MTS StartUp Hub Дмитрий Курин.

В дальнейшем МТС планирует предлагать решения российских команд зарубежным партнерам. В частности, компания ведет переговоры с крупнейшими европейскими операторами связи, с инновационными экосистемами Европы, Израиля и США.

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