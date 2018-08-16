В Томске открылась новая «Лента»

Томский Обзор / Фото: 16 августа 2018 // Фото: Вячеслав Смирнов

Новый магазин открылся по адресу ул. Красноармейская, 44. Его площадь составляет 1 785 кв.м, из которых 1 035 кв.м занимает торговое пространство. Магазин работает с 8.00 до 23.00, без выходных, сообщает пресс-служба компании.

Наряду с продукцией федерального ассортимента и товарами под собственными торговыми марками, покупателям предложена продукция местных производителей. В торговом зале установлено 10 кассовых аппаратов, для удобства покупателей оборудована парковка на 30 мест. Супермаркет находится в арендованном помещении.

Новый магазин стал двадцать первым супермаркетом, открытым «Лентой» в 2018 году. С открытием магазина в Томске компания увеличила сеть до 233 гипермаркетов в 84 городах России и 116 супермаркетов в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах.

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