В Томске сносят здание бывшего гуманитарного лицея (ФОТО)

31 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков

Сегодня, 31 августа, в Томске начался демонтаж аварийного здания на Пушкина, 50, сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня подрядчик приступил к сносу аварийного здания. Ранее этот объект включался в программы приватизации на 2014, 2016-2018 годы и за указанный период выставлялся на аукцион 12 раз. Однако, связи с отсутствием заявок аукционы были признаны несостоявшимися.

В феврале 2018 году было выполнено визуальное обследование строительных конструкций здания. По результатам было рекомендовано демонтировать здание для предотвращения возможной угрозы жизни и здоровью людей. На собрании Думы Томска предложение одобрили.

Снос здания осуществляется силами социальных партнеров администрации. Весь строительный мусор с площадки будет вывезен в ближайшее время.

Фото: Алексей Вшивков

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