В Томске сносят здание бывшего гуманитарного лицея (ФОТО)
Сегодня, 31 августа, в Томске начался демонтаж аварийного здания на Пушкина, 50, сообщает пресс-служба мэрии.
Сегодня подрядчик приступил к сносу аварийного здания. Ранее этот объект включался в программы приватизации на 2014, 2016-2018 годы и за указанный период выставлялся на аукцион 12 раз. Однако, связи с отсутствием заявок аукционы были признаны несостоявшимися.
В феврале 2018 году было выполнено визуальное обследование строительных конструкций здания. По результатам было рекомендовано демонтировать здание для предотвращения возможной угрозы жизни и здоровью людей. На собрании Думы Томска предложение одобрили.
Снос здания осуществляется силами социальных партнеров администрации. Весь строительный мусор с площадки будет вывезен в ближайшее время.
Фото: Алексей Вшивков