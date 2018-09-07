Томичу, устроившему погром в новой школе, грозит 5 лет колонии

7 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

Уголовное дело по статье «умышленное уничтожение чужого имущества» возбужденное в отношении томича, устроившего погром в одной из новых школ, направлено в суд. Теперь ему грозит лишение свободы или принудительные работы, сроком до пяти лет.

«По версии следствия в конце мая 2018 года ночью обвиняемый, проходивший в состоянии алкогольного опьянения мимо вновь построенного корпуса школы №16 на улице Бреговой, разбил противопожарное стекло двери школы и проник в нее. В помещении школы злоумышленник ходил по коридорам, распыляя на стены и пол огнетушители, вырывал и ломал рукосушители, разбил висящий на стене телевизор. При этом он снимал свои действия на мобильный телефон», - сообщает пресс-служба облпрокуратуры .

Ущерб, нанесенный вандалом, составил около 110 тыс.рублей.

Также в сообщении говорится, что обвиняемый свою вину не признал, полагая причиненный ущерб незначительным. На данный момент, пока дело будет рассмотрено в суде, для него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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