Томские полицейские задержали серийных грабителей, нападавших на девушек

Томский Обзор / Фото: 11 сентября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

В Томске полицейские задержали пятерых подозреваемых в совершении серии разбойных нападений, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, подозреваемые проникали в жилые помещения по ночам, где нападали на своих жертв и забирали у них украшения и деньги. При этом злоумышленники использовали холодное оружие и ювелирные украшения. Ущерб, нанесенный их действиями оценивается в сумму около 100 тыс. рублей.

Подозреваемыми оказались жители Томского района в возрасте от 17 до 23 лет. При обыске у них было изъято похищенное имущество, а также предметы, используемые при совершении преступлений.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.162 УК РФ. Теперь злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

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