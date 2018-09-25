В Томской области почти 40 начинающих предпринимателей получат 20 млн рублей из областного бюджета

Томский Обзор / Фото: 25 сентября 2018 // Фото: Pixabay.com

Около 40 начинающих предпринимателей в муниципальных образованиях Томской области получат в этом году поддержку из регионального бюджета, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области провел отбор муниципальных образований для предоставления из областного бюджета субсидий в целях развития малого и среднего предпринимательства.

Всего в отборочную комиссию поступило 17 заявок из муниципальных образований. В 2018 году на поддержку стартующего бизнеса из бюджета Томской области будет направлено 20 млн рублей, которые получат около 40 начинающих предпринимателей. Максимальный размер субсидии для одного получателя в рамках реализации предпринимательского проекта составляет до 500 тыс. рублей.

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