Томские коммунальщики констатируют рост числа должников из-за длинного отопительного сезона

Томский Обзор / Фото: 26 сентября 2018 // Фото: Pixabay.com

АО «ТомскРТС» (входит в «Интер РАО») отмечает увеличение дебиторской задолженности за отопление и горячее водоснабжение из-за рекордно длинного отопительного сезона, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«В этом году проблема усугубляется тем, что был самый длинный отопительный сезон. Учитывая, что 17 сентября было начало нового сезона, то за календарный год отопительный сезон составил 258 дней, в прошлом году было 233 дня. За всю историю наблюдений в Томске это был самый длинный сезон, это отражается и на начислениях», — сообщил журналистам заместитель гендиректора по энергосбытовой деятельности АО «ТомскРТС» Иван Ющенко в среду.

По его словам, дебиторская задолженность составляет 990 млн рублей, что на 61 млн рублей (6,5%) больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Подавляющий объем долга (98%) приходится на население Томска.

По данным пресс-службы компании, с начала года в суд было подано около 3 тыс. заявлений о взыскании задолженности, до конца года предполагается подать еще около 6 тыс. С начала года суд удовлетворил 3,22 тыс. исков о задолженности 87,9 млн рублей, что на 556 исков больше, чем годом ранее.

АО «ТомскРТС» — 100%-ное дочернее общество АО «Томская генерация», специализируется на обслуживании, ремонте тепловых сетей и сбыте теплоэнергии в Томске. Кроме того, компания обслуживает 22 локальных источника теплоснабжения.

К сетям «ТомскРТС» подключено 3 тыс. многоквартирных домов, 2 тыс. частных, 303 объекта соцсферы и 2,6 тыс. других потребителей.

Тэги/темы: