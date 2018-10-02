В Томской области более 130 полицейских с собаками ищут убийцу 10-летней девочки

Томский Обзор / Фото: 2 октября 2018 // Фото: PIxabay.com

В Молчановском районе проводится операция по розыску убийцы 10-летней девочки, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

В розыске задействовано более 130 сотрудников органов внутренних дел, а также служебно-розыскные собаки.

Напомним, днем 30 сентября в селе Нарга ушла из дома и не вернулась десятилетняя девочка. После поступления в дежурную часть заявления о пропаже ребенка сотрудниками полиции были незамедлительно организованы поисковые мероприятия. При прочесывании местности в селе Нарга в лесном массиве было обнаружено место захоронения тела девочки с признаками насильственной смерти.

На месте происшествия работают сотрудники УМВД России по Томской области, следователи Следственного комитета Российской Федерации по Томской области, судебно-медицинские эксперты, работники МЧС. Личность подозреваемого в совершении данного преступления установлена.

Тэги/темы: