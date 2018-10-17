Фестиваль «Зодчество Сибири» пройдет в Томске в 2019 году

17 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Анна Кузнецова

Смотр-конкурс архитектурных произведений мастеров «Зодчество Сибири» пройдет в Томске в 2019 году. Изюминкой встречи станет массовый пленэр молодых художников, которые смогут зарисовать самые интересные образцы деревянной архитектуры, сообщил «Томскому Обзору» председатель правления томского отделения «Союза архитекторов России» Сергей Худяков,

В рамках фестиваля также планируют провести съезд архитекторов России.

Фестиваль «Зодчество Сибири» впервые прошел в Иркутске в 2001 году. С 2007 года к архитекторам Восточной Сибири присоединились представители Западной. Основа фестиваля — смотр-конкурс лучших архитектурных произведений, а также общение с именитыми мастерами.

Томичи регулярно посещают фестиваль, и в этом году возникла идея провести следующий в Томске. Кроме смотра и съезда архитекторов, а также массового пленэра, организаторы также планируют провести серию мастер-классов, круглых столов и экскурсий по городу.

Сейчас решается вопрос о точных датах и месте проведения фестиваля.

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