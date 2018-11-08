Томичей приглашают на «Этно-ночь»

8 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В пятницу, 9 ноября, в Томской областной библиотеке им. А.С. Пушкина (ул. Карла Маркса, 14) пройдет открытый межнациональный фестиваль «Этно-ночь». Он станет завершением серии мероприятий «ЭтноМир», сообщает пресс-служба обладминистрации.

В рамках «Этно-ночи» будут работать семь локаций: этно-взгляд (фотовыставка на национальную тематику), этно-экспо (презентации автономий Томской области), этно-шоу (знакомство с творчеством народов Томской области), этно-мода (показ мод от томских дизайнеров), этно-маркет (зона фудкорта), этно-класс (зона мастер-классов) и этно-квиз (интеллектуальная викторина).



Площадка «Этно-экспо» станет самой большой на фестивале: в ее работе примут участие 12 автономий Томской области — татарская, немецкая, греческая, казахская, Союз народов Дагестана, корейская, тувинская, селькупы, армянская, якутская, таджикская и азербайджанская. Здесь все желающие смогут примерить национальные костюмы, разучить народные танцы и поиграть на музыкальных инструментах.



Гости фестиваля также попробуют составить уникальный аромат, научатся расписывать пряники и создавать картины из шерсти, букеты из фруктов и овощей, рисовать акварелью и разукрашивать матрешек. Участие во всех мастер-классах бесплатное. Во время «Этно-ночи» также можно будет поучаствовать в розыгрыше сертификатов на подарки от партнеров фестиваля.



Начало «Этно-ночи» в 17.00. Вход свободный.

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