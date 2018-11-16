В Стрежевом установили светофоры для слабовидящих

Томский Обзор / Фото: 16 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

В Стрежевом на самых оживленных перекрестках улицы Строителей смонтированы светофоры со звуковым оповещателем, которые обеспечивают безопасный переход проезжей части слабовидящими людьми, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

30 оповещателей на четырех перекрестках установлены в рамках реализации программы «Доступная среда», на эти цели из местного бюджета выделено более 100 тысяч рублей.



«Программа позволяет ежегодно выполнять целый комплекс работ по улучшению условий жизни инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, который не ограничивается оснащением жилых домов и учреждений устройствами для спуска, — отметил мэр Стрежевого Валерий Харахорин. — Установленное звуковое оповещение на пешеходных переходах — еще один шаг навстречу доступному и комфортному проживанию в Стрежевом. Оно обеспечит более безопасное передвижение слабовидящих и слепых людей по городу, а также снизит риск возникновения дорожно-транспортных происшествий».



В планах у администрации города в 2019 году продолжить реализацию программы «Доступная среда». Не исключено, что подобные звуковые оповещатели появятся и на других пешеходных переходах города.

Тэги/темы: