Владельцы пунктов приема и отгрузки древесины оштрафованы в Томской области за накопление у себя на территории хлама и мусора

26 ноября 2018 / Томский Обзор

Томская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о порядке обращения с отходами производства в пунктах приема и отгрузки древесины, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

«Установлено, что ООО „ЛесСтрой“, ООО „ИНТЕРА“, ООО „УЗБЕГИМ“, ИП „Сабиров“ в пунктах приема и отгрузки древесины допускалось захламление территории, а также загрязнение почвы твердыми коммунальными отходами», — говорится в сообщении.

Одновременно выявлены факты несоблюдения владельцами пунктов требований закона при ведении документации о принятой и отгруженной древесине, предоставлении отчетов в уполномоченный орган.

По результатам проверки Томский транспортный прокурор внес руководителям организаций представления, по результатам рассмотрения которых приняты меры к обеспечению надлежащего складирования образующихся в ходе хозяйственной деятельности отходов и своевременной уборке мусора.

По постановлению транспортного прокурора проверенные компании и их должностные лица привлечены к административной ответственности, виновным лицам назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 91,5 тыс. рублей.

Тэги/темы: