В Томске пройдет открытая тренировка по ледолазанию

4 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Архив ТФА

Открытая тренировка Томской федерации альпинизма пройдет 8 декабря вблизи спорткомплекса «Метелица» (ул. Королева, 13).

Участники смогут не только понаблюдать за действиями профессионалов, но и бесплатно попробовать взобраться на ледяную вершину. Опытные спортсмены и инструкторы из Томской федерации альпинизма помогут всем желающим экипироваться и обеспечат страховку при восхождении на препятствие.

По словам организаторов, подобное мероприятие проводились несколько лет назад и оставило массу положительного опыта. Для тренировки были созданы условия, приближенные к реальным: высота ледяной стены 16 метров, а ширина — 6, участники будут пользоваться настоящим альпинистским оборудованием и страховочной системой.

Для посещения тренировки необходимо предварительно записаться в личных сообщениях группы Декатлон Томск либо на стойке информации в магазине Декатлон (пер. Асфальтовый, 8).

Возрастные ограничения: дети от 7 до 18 лет могут принять участие в присутствии родителей.

Время посещения открытой тренировки: с 11.00 до 17.00

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