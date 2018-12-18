Мэр Томска: «Инвестор намерен построить в Михайловской роще дино- и этнопарк»

Томский Обзор / Фото: 18 декабря 2018 // Фото: Владимир Дударев

Инвестор, намеревающийся построить в Михайловской рощи парк аттракционов, планирует разместить там эко- и динопарк. Об этом на прошедшей сегодня пресс-конференции сообщил мэр Томска.

«В Михайловской роще был инвестор. В 2017-м году он вложил небольшие деньги и сказал, что больше вкладываться туда не будет. В этом году мы добавили 10 млн наших бюджетных денег по программе „Комфортная городская среда“, а народ туда сразу втянулся, как будто там огромные вложения. Мы обязаны просто поддержать этот настрой для того, чтобы эта территория использовалась как можно больше и удовлетворяла те потребности, которые у нас сегодня есть», — сообщил журналистам мэр.

Он отметил, что городская администрация сделала только первую попытку наладить контакт с новым инвестором. Ему предложили вариант аренды или концессии на участке Михайловской рощи.

«Вся территория рощи у нас 53 га, а инвестор просил от 3 до 7 га в зависимости от наших пожеланий для того, чтобы разместить своеобразный парк. Он включает не только и не столько аттракционы, сколько размещение природных вещей — таких как этнопарк, динопарк с фигурами динозавров, — рассказал мэр. — В связи с этим я съездил в Москву, посмотреть в парке на Крылатском, что инвестор за последние два года сделал. Это вызывает уважение: молодые ребята сохранили все, что есть природное. В динопарке они тротуары сделали из дерева, не из камня, и обошли растущие деревья с любовью. В Крылатском тоже особо охраняемая природная территория. Более того, там есть объекты, которые на учете стоят как памятники. Поэтому опыт сохранения у них есть».

Мэр также отметил, что с появлением информации о строительстве в Михайловской роще парка аттракционов у территории «сразу появились защитники».

«Конечно, можно ничего не делать, но только людям нужна эта территория и они хотят ее цивилизованно использовать. Один вариант — вложить бюджетные деньги и развиваться по мере их поступления и содержать это все за счет бюджета. Есть второй вариант — передать инвестору с соблюдением всех правил и экологических норм и уйти от бюджетных трат, все это великолепно сделает бизнес. При этом мы сможем с себя снять бремя содержания этой территории. Какой путь выберем — будет зависеть от томичей», — отметил мэр.

Он также добавил, что на следующую встречу с инвесторами в Томске приглашены и защитники этой территории, чтобы те могли «послушать и убедиться в правильности или неправильности выбранного пути».

Под инвестором, вероятнее всего, подразумевают владельцев семейного парка «Сказка» на улице Крылатской в Москве. Там действительно существует динопарк с моделями динозавров (которые, кстати, не соответствуют современным представлениям о внешнем виде древних животных).

Есть также и этнопарк «Русская деревня», который представляет собой мини-зоопарк, похожий на тот, который действует в летний период в парке «Околица». Остальное пространство занято аттракционами, в том числе, «чертовым колесом».

Зимняя карта парка «Сказка» в Крылатском https://parkskazka.com

Напомним, что в этом году в Михайловской роще завершился первый этап работ по масштабному благоустройству: появилась автомобильная парковка, освещение, скамейки и детская площадка. Также инвестор привел в порядок бетонную дорожку, которая проходит кругом по верхней террасе. Подробнее об этом можно узнать в нашем материале.

У многих горожан существует альтернативная точка зрения на развитие этой уникальной природной территории. Так, еще весной 2018 года ученики и коллеги учёного и подвижника краеведа Валентина Рудского задались целью увековечить память этого человека, создав в Михайловской роще эко-тропы, в том числе, арт-тропу. Подробнее почитать о сегодняшней Михайловской роще можно в нашем осеннем гиде.

Осенью 2018 года томский дизайнер Дмитрий Беляев собрал компанию горожан и почистил рощу от мусора. Попутно выяснилось, что в ней, на месте бывшей усадьбы купца Михайлова, именем которого и названа роща, сохранились не только фундаменты дома, беседки и фонтана, но и небольшой ботанический сад, растения в котором были высажены руками самого Михайлова более ста лет назад.

Кроме того, в роще есть редкие родники такого же рода, как знаменитый Звездный ключ, за которыми ухаживает еще один известный томский энтузиаст — Александр Назаров, один из разработчиков первой томской карты родников.

На минувшей неделе по итогам прошедшей дискуссии, посвященной будущему Михайловской рощи, горожане подготовили обращение к мэру Томска, касающееся сохранения рощи как природного эко-парка.

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