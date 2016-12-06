В ТГУ пройдет благотворительный показ «Каннские львы 2016»

6 декабря 2016 / Томский Обзор

Во вторник, 13 декабря, в концертном зале Центра культуры ТГУ состоится показ легендарного международного фестиваля рекламы «Каннские львы – 2016» (Cannes Lions International Advertising Festival). Все собранные от показа средства пойдут на установку в городе памятника-копилки бездомным животным.

Показ в Томске будет третьим в России – кроме томичей лучшую рекламу 2016 года уже видели жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Международный фестиваль рекламы «Каннские львы» существует с 1954 года и регулярно представляет лучшие работы в области креатива и медиа. Стать членом жюри этого фестиваля можно только один раз в жизни, судейство предельно строгое, поэтому награда является самой престижной в сфере рекламы.

– Показ собирает постоянные аншлаги вот уже более десяти лет, – говорит один из организаторов Святослав Дубиковский. – Это продвинутая молодежь, специалисты разных областей, публика, объединенная интересом ко всему новому и передовому. Показ носит скорее некоммерческий характер и служит для продвижения рекламной отрасли и знакомства томичей с мировой рекламной культурой.

«Каннские львы – 2016» в Томске будут сопровождаться шоу-программой, перед началом мероприятия в холле Центра культуры выступит музыкальный коллектив.

Вся вырученная прибыль пойдет на установку памятника-копилки для сбора средств томским зоозащитным организациям. Напомним, для этого необходимо 400 тысяч рублей.

– Несмотря на сложную экономическую ситуацию, за достаточно короткий срок нам удалось собрать практически половину необходимой суммы. Это говорит о том, что томичи действительно заинтересованы в том, чтобы в городе появился памятник-копилка бездомным животным, – говорят организаторы акции.

Билеты на показ «Каннские львы – 2016» можно приобрести в кассе Центра культуры ТГУ (тел. 529-897) и на сайте kassy.ru. Стоимость – от 350 до 500 рублей.

Начало показа в 18:30.

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