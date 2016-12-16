Восьмой молодежный слет «Томскнефти» прошел в Стрежевом

16 декабря 2016 / Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

С 5 по 9 декабря в Стрежевом прошел восьмой молодежный слет «Томскнефти», который в этом году собрал десять команд, представляющих градообразующее предприятие Стрежевого и его дочерние общества.

За победу в четырех конкурсах боролись «Октан» («Стрежевской НПЗ»), «Приличная компания» («Аутсорсинг»), «Высокая энергия» («Энергонефть Томск»), «Фиксики» (МНУ), «ЦИТrus» (ЦИТ), «Машина времени» («Крон»), «Дружные-нужные» («Томскнефть-Сервис»), «100 за баррель» («ТомскНИПИнефть») и две сборные «Томскнефти» — «Даненберг» и «Современное поколение».

Конкурс «визиток» стал своего рода первым знакомством команд — творческим, веселым, креативным. «Нефтезорро» сменял на сцене отраслевой «Ералаш», из театра теней все перемещались в музей истории поставок, песни перетекали в танцы, а планерка — в ловлю покемонов на месторождении. Победителем этого конкурса стала команда «Даненберг».

Самым эффектным этапом, по общему мнению участников, признан спортивный. СОК «Нефтяник», превратившийся стараниями организаторов слета в «Форт Боярд», стал для участников настоящим испытанием на прочность. Лучшими здесь стала команда «Фиксики».

Команда «Современное поколение» одержала победу в интеллектуальной игре. Ведущим «Брейн-ринга» по традиции стал Борис Бурда, засыпавший участников каверзными вопросами.

Завершил соревновательный марафон творческий конкурс «Поздравляю!». Лучшим, по мнению жюри, было выступление команды «ЦИТrus». А вот приз зрительских симпатий, судя по реакции зала, достался бы «Даненбергу» — этой команде удалось создать всем новогоднее настроение.

В этом году ОАО «Томскнефть» ВНК отметило 50 лет с начала производственной деятельности, за этот период добыто около 505 млн. тонн нефти.

Компания по-прежнему остается флагманом нефтяной отрасли региона. Сегодня ОАО «Томскнефть» ВНК является владельцем 25 лицензий на добычу нефти и газа на месторождениях Томской области, 7 лицензий на право пользования недрами в ХМАО-Югре. Кроме того, «Томскнефть» является агентом по разработке двух лицензионных участков ОАО «НК «Роснефть».

«Томскнефтью» на паритетных началах владеют ОАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром нефть».

Тэги/темы: