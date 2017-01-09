Студент ТГУ задержал преступника и вернул женщине сумочку

9 января 2017 / Пресс-служба ТГУ / Фото: Александра Прохорова

Студент первого курса Геолого-географического факультета ТГУ, Кирилл Никитин, стал свидетелем того, как на улице Высоцкого мужчина ударил женщину ножом в спину и, выхватив сумочку, попытался скрыться. Кирилл догнал преступника и удерживал его до приезда полиции.

«Мы с моей девушкой сидели в машине на парковке у Приборного завода, услышали крик женщины — она звала на помощь. Я вышел из машины и увидел убегающего мужчину с женской сумочкой в руках. Я подбежал к женщине, она сказала, что у нее украли сумочку. Метров через сто я догнал мужчину и повалил его на землю. К этому времени женщина уже позвонила в полицию, но речь у нее была сбивчивая, поэтому я взял трубку и все объяснил. Попросил, чтобы они вызвали скорую, потому что женщина была ранена, из под куртки у нее сочилась кровь. Моя девушка оказала первую помощь женщине. А вскоре приехали сотрудники полиции и Скорая помощь».

О своем поступке Кирилл рассказал лишь самым близким: «Позвонил маме, сказал: «Я в РОВД». Потом объяснил ей всю ситуацию. Она сказала, что я молодец». Сокурсники и друзья лишь из новостей узнали, что Кирилл спас незнакомую женщину и задержал преступника. Сам Кирилл считает, что его друзья поступили бы точно так же:

«В тот момент я думал только о том, чтобы помочь. Я не знал, есть ли у него оружие, не думал, насколько он опасен. Я не знаю почему, но мне не было страшно. Я думаю, что в такой ситуации каждый мужчина должен помочь. И не просто звонить в полицию, а попытаться задержать. Возможно это риск, но таков гражданский долг, по крайней мере, для меня».

29 декабря ректор ТГУ Эдуард Галажинский пригласил Кирилла на встречу, чтобы лично поблагодарить его за проявленное мужество и готовность придти на помощь. На встрече ректор назвал Кирилла символом студента-первокурсника и пообещал торжественно принять его в члены Русского Географического общества:

«Мы считаем, что наш выпускник — это человек с высокими интеллектуальными способностями, который постоянно ищет себя и стремится к саморазвитию, имеет исследовательский тип мышления и лидерские качества, а также обладает высокой нравственной, духовной и культурной составляющей. Вы на наших глазах превращаетесь в символ студента-первокурсника. Потому что у вас с одной стороны выдающиеся академические достижения, а с другой — сильная гражданская позиция и готовность помочь. Вы своим поступком укрепляете нас в вере, что в университете должны учиться именно такие люди».

Кирилла легко можно назвать хорошим студентом: первый в списке зачисленных, два из трех экзаменов сдал на высший балл, занимается спортом и демонстрирует академические успехи. Он должен был поступить в ТГУ еще в прошлом году, но из-за проблем со здоровьем поступление пришлось отложить на год:

«У вас есть некоторое ощущение призвания в этой сфере, раз вы уже второй раз поступаете. А это очень важно. Меня это вдохновляет. Вы показали достойный пример для молодежи. Я буду вам очень признателен, если вы будете распространять эту идеологию среди студентов», — с такой просьбой обратился Эдуард Галажинский к студенту-первокурснику.

В качестве благодарности ректор вручил Кириллу сертификат для поездки на всероссийский форум «Территория смыслов на Клязьме» в составе делегации Томского государственного университета и зарядное устройство для гаджетов с логотипом университета в качестве сувенира.

За день до этого Кирилла наградили и в региональном отделении УМВД по Томской области памятными часами с полицейской символикой и благодарственным письмом.

«Моя девушка, конечно, гордится моим поступком. Каждый день пишет, какой я молодец, когда читает новости. В комментариях к новости кто-то написал, что я похож на сирийского боевика. Видимо борода делает меня похожим, — смеется Кирилл, — я все-таки надеюсь, что эти новости заставят других людей не только шутки придумывать, но и тоже придти на помощь в подобной ситуации».

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