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В Томске стартовал ежегодный городской конкурс детского творчества

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В Томске стартовал ежегодный городской конкурс детского творчества «Юные таланты старого города – 2017». Работы на него принимаются до 31 марта 2017 года включительно во всех муниципальных библиотеках.

В этом году тема конкурса - «Заповедный мир природы». Работы принимаются в трех номинациях:

Призы для победителей конкурса предоставляют администрации районов города, депутаты и коммерческие организации. В состав жюри входят самые лучшие специалисты в своих областях: писатели, поэты, художники и др. Организаторами конкурса выступили Муниципальная информационная библиотечная система и муниципальная библиотека «Северная» при поддержке управления культуры Администрации Города Томска.

Ознакомиться с положением о конкурсе «Юные таланты старого города - 2017» можно на сайте библиотеки, сообщают организаторы.

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