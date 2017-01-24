Томичам предлагают отметить Татьянин день на катке

Томский Обзор / Фото: 24 января 2017 // Фото: Владимир Дударев

Завтра, 25 января, Томский госуниверситет приглашает томичей отметить «профессиональный» праздник студентов – День Святой Татьяны – на Университетском катке. Гости смогут бесплатно покататься на коньках и принять участие в веселых спортивных соревнованиях.

Как сообщает пресс-служба вуза, ректор ТГУ Эдуард Галажинский вместе со студентами прокатится на коньках, а также угостит гостей горячим сбитнем, чтобы отметить праздник, который объединяет студентов, профессуру и горожан.

Во время праздника томичи смогут посмотреть на межвузовский чемпионат по поеданию пончиков. Также пройдет марафон, где выступят команды томских вузов по чирлидингу. Кроме того, всем желающим будет предоставлена возможность продемонстрировать, свою силу и ловкость в состязаниях по перетягиванию каната и поднятию гири.

Праздник стартует в 18.00 на Университетском катке (Мавлюкеевское озеро, рядом с общежитием ТГУ «Парус»), который является одним из самых больших в Сибири на естественном водоеме. Приглашаются все желающие.

В сообщении также отмечается, что в Татьянин день студенты, проживающие в общежитиях на Южной с 17.00 до 17.30 смогут доехать до места празднования на бесплатном автобусе. Сбор возле общежития №3.

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