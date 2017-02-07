На директора компании, ремонтировавшей оборудование СХК без лицензии, завели дело

7 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с отсутствием лицензии у компании, которая занималась ремонтными работами на ОАО «Сибирский химический комбинат» (СХК, входит в ТВЭЛ), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального Управления ФСБ.

«Компания занималась ремонтом оборудования в области использования атомной энергии. В результате незаконных действий директора ООО, возглавляемая им компания извлекла доход в размере более 17,5 млн рублей», — говорится в пресс-релизе.

В отношении директора компании, название которой не раскрывается, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство без лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере).

Сибирский химический комбинат расположен в городе Северск Томской области, объединяет пять заводов по обращению с ядерными материалами и ТЭЦ. Одно из основных направлений работы СХК — обеспечение потребностей атомных электростанций в уране для ядерного топлива, производство тепловой и электрической энергии.

Тэги/темы: