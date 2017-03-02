В ТГУ начали выдавать фитнес-браслеты

Томский Обзор / Фото: 2 марта 2017 // Фото: Tsu.ru

В рамках новой оздоровительной программы в Томском госуниверситете стартовала выдача фитнес-браслетов. В течение года добровольцы будут фиксировать и регулировать свои физические нагрузки, а самых активных университет будет поощрять с помощью различных бонусов, сообщает пресс-служба вуза.

Специально для программы университет закупил фитнес-браслеты с возможностью отслеживать количество шагов, время движения, пульс, режим сна. Чтобы принять участие в программе, необходимо было подать заявки: среди студентов оказалось 312 желающих, среди сотрудников – 147. В каждой группе было выбрано по 50 человек.

«При отборе студентов мы обращали внимание на мотивационные письма. Например, молодые люди хотят иметь крепкое здоровье и приятный внешний вид, правильно распределять время на физическую нагрузку, не лениться, и их заинтересовал соревновательный дух проекта», – говорит председатель ППОС ТГУ Вячеслав Диль.

Сотрудников выбирали в нескольких возрастных группах. Больше всего желающих оказалось среди молодых преподавателей до 45 лет, но в проекте также примут участие сотрудники старше 50 и 60 лет.

Одним из первых фитнес-браслет от университета получил магистрант факультета информатики из Индии Мадхав Говинд Сиддхарт.

«В Индии таких проектов нет, и как только я узнал о такой возможности, то захотел участвовать. Это здорово, что ТГУ заботится о нашем здоровье. Раньше я часто играл в футбол, но со временем начал замечать, что много времени провожу за компьютером, поэтому фитнес-браслет станет для меня хорошей мотивацией, чтобы вновь начать вести активный образ жизни», – говорит студент.

После получения гаджета всем участникам необходимо зарегистрироваться на сайте и начать активно двигаться – совершать пешие прогулки, ходить в спортзал, бассейн. На сайте участники смогут отслеживать свои успехи и физическую активность других студентов и сотрудников. Если у студента или сотрудника ТГУ уже есть свой фитнес-браслет, то он может самостоятельно присоединиться к акции, для этого нужно также зарегистрироваться на сайте.

В рамках проекта запланировано четыре контрольных среза – через месяц, три месяца, шесть месяцев и один год. По итогам каждого этапа университет поощрит самых активных участников различными бонусами: услуги индивидуального тренера, оплата проезда до места проведения конференции, оплата браслета участникам, которые приобрели гаджетами.

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