Томич вновь попытался спрятаться от судебных приставов в шкафу

24 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

В Томске судебные приставы вновь нашли прятавшегося в шкафу должника по алиментам, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Мужчина, обязанный платить алименты на содержание дочери, не предпринимает никаких попыток к тому, чтобы начать гасить 400-тысячный долг. За свою безответственность он уже был привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов. Сейчас в отношении него и вовсе возбуждено уголовное дело.

Судебным приставам приходится приводить мужчину в отдел, так как сам он не приходит. При этом должник всегда прячется в одном и том же месте – в шкафу.

«На днях в отделе вновь было вынесено постановление о принудительном приводе. Когда пристав пришел на адрес, двери, по обыкновению, открыла сожительница. Как и ранее, ответила, что дома должника нет. Пристав, имея все основания проверить ее слова, прошел уже по привычному маршруту в комнату и открыл шкаф, где смиренно сидел алиментщик», — говорится в сообщении.

Мужчину доставили в суд, где его обязали отработать 20 часов обязательных работ из-за неисполнения требований судебного пристава о явке в отдел по графику. Кроме того, не исключено, что вскоре он сможет сменить шкаф на камеру, так как санкция статьи за неуплату средств на содержание детей (ч.1 ст. 157 УК РФ) предусматривает наказание до года лишения свободы.

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