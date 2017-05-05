Обвиняемому в педофилии томскому священнику грозит до 20 лет колонии

5 мая 2017 / Томский Обзор

Прокуратура Томской области направила в суд уголовное дело священника из Асиновского района, обвиняемого в педофилии, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По версии следствия, настоятель сельского храма в течение длительного времени состоял в интимных отношениях с двумя несовершеннолетними прихожанками.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.135 (развратные действия), ч.3 ст.134 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), п. "а" ч.3 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

В сообщении отмечается, что обвиняемый вину не признал. Он может получить до 20 лет лишения свободы.

Как сообщалось, Томская епархия Русской православной церкви в сентябре отстранила от службы священника одного из сел Асиновского района, подозреваемого в интимных отношениях с несовершеннолетней девушкой.

В пресс-службе СУ СКР по Томской области сообщали, что в Асиновском районе расследуется уголовное дело по ч.1 ст.134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Подробности ведомство не раскрывало. Позже стало известно, что священнослужителя заподозрили в изнасиловании еще одной несовершеннолетней девочки, мужчину задержали.

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